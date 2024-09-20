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В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2024
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00:32 20.09.2024 (обновлено: 10:15 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/sklad-1973738190.html
В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов"
В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2024
В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов"
Склад горит в подмосковной деревне Апаринки на 5 тысячах "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:32
2024-09-20T10:15
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Склад горит в подмосковной деревне Апаринки на 5 тысячах "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС. Как уточнили в ведомстве, с огнем на месте происшествия борются свыше 40 спасателей и 14 единиц техники, к ним на помощь перебрасывают дополнительные силы.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов"

В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах квадратных метров

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки
Ликвидация пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Склад горит в подмосковной деревне Апаринки на 5 тысячах "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС.
Как уточнили в ведомстве, с огнем на месте происшествия борются свыше 40 спасателей и 14 единиц техники, к ним на помощь перебрасывают дополнительные силы.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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