https://ria.ru/20240920/sklad-1973738190.html

В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов"

В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2024

В Подмосковье загорелся склад на пяти тысячах "квадратов"

Склад горит в подмосковной деревне Апаринки на 5 тысячах "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:32

2024-09-20T00:32

2024-09-20T10:15

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Склад горит в подмосковной деревне Апаринки на 5 тысячах "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС. Как уточнили в ведомстве, с огнем на месте происшествия борются свыше 40 спасателей и 14 единиц техники, к ним на помощь перебрасывают дополнительные силы.

https://ria.ru/20240919/pozhar-1973705668.html

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия