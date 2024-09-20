https://ria.ru/20240920/skandinaviya-1973851146.html

Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности

Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности - РИА Новости, 20.09.2024

Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности

Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности, предусматривающей... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:15

2024-09-20T15:15

2024-09-20T15:21

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности, предусматривающей расширение сотрудничества и синхронизацию планов стран в сфере обороны. "Главы министерств обороны из Дании, Финляндии, Исландии, Швеции и Норвегии единогласно подписали соглашение о новой концепции обороны, (предусматривающей - ред.) расширенное сотрудничество между нашими соседями в Скандинавии", - говорится в пресс-релизе на сайте вооруженных сил Норвегии. В сообщении отмечается, что новая концепция в значительной степени расширит сотрудничество между скандинавскими странами в мирное, военное и кризисное время. Так, страны собираются синхронизировать свои планы в области обороны, что в том числе поспособствует увеличению числа совместных учений, операций и общей военной инфраструктуры. В пресс-релизе также отмечается, что в рамках новой концепции безопасности скандинавские страны также планируют заложить основу для реализации региональных планов НАТО по обороне. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240919/finny-1973462385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, норвегия, дания, швеция, нато, исландия, финляндия