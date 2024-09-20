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Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности - РИА Новости, 20.09.2024
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15:15 20.09.2024 (обновлено: 15:21 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/skandinaviya-1973851146.html
Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности
Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности - РИА Новости, 20.09.2024
Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности
Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности, предусматривающей... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:15
2024-09-20T15:21
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности, предусматривающей расширение сотрудничества и синхронизацию планов стран в сфере обороны. "Главы министерств обороны из Дании, Финляндии, Исландии, Швеции и Норвегии единогласно подписали соглашение о новой концепции обороны, (предусматривающей - ред.) расширенное сотрудничество между нашими соседями в Скандинавии", - говорится в пресс-релизе на сайте вооруженных сил Норвегии. В сообщении отмечается, что новая концепция в значительной степени расширит сотрудничество между скандинавскими странами в мирное, военное и кризисное время. Так, страны собираются синхронизировать свои планы в области обороны, что в том числе поспособствует увеличению числа совместных учений, операций и общей военной инфраструктуры. В пресс-релизе также отмечается, что в рамках новой концепции безопасности скандинавские страны также планируют заложить основу для реализации региональных планов НАТО по обороне. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
https://ria.ru/20240919/finny-1973462385.html
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в мире, норвегия, дания, швеция, нато, исландия, финляндия
В мире, Норвегия, Дания, Швеция, НАТО, Исландия, Финляндия
Страны Скандинавии подписали соглашение о новой концепции безопасности

Норвегия, Дания, Швеция, Исландия и Финляндии приняли новую концепцию обороны

CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee / Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee /
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министры обороны Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии в пятницу подписали соглашение о новой совместной концепции безопасности, предусматривающей расширение сотрудничества и синхронизацию планов стран в сфере обороны.
"Главы министерств обороны из Дании, Финляндии, Исландии, Швеции и Норвегии единогласно подписали соглашение о новой концепции обороны, (предусматривающей - ред.) расширенное сотрудничество между нашими соседями в Скандинавии", - говорится в пресс-релизе на сайте вооруженных сил Норвегии.
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В сообщении отмечается, что новая концепция в значительной степени расширит сотрудничество между скандинавскими странами в мирное, военное и кризисное время. Так, страны собираются синхронизировать свои планы в области обороны, что в том числе поспособствует увеличению числа совместных учений, операций и общей военной инфраструктуры.
В пресс-релизе также отмечается, что в рамках новой концепции безопасности скандинавские страны также планируют заложить основу для реализации региональных планов НАТО по обороне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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