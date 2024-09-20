https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это

Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это - РИА Новости, 20.09.2024

Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это

Вся Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:26

2024-09-20T22:26

2024-09-20T23:20

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БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Вся Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам."Санкции не работают, потому что значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <....> Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. <...> Разница в том, что мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос", — сказал он.Как отметил дипломат, венгерским фирмам никогда не придется отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, поскольку в их стране "это не ругательство". Ранее Сийярто заявлял, что члены Евросоюза ведут себя лицемерно, когда критикуют Будапешт за покупку нефти у Москвы, ведь сами они делают то же самое, но "тайком и ханжески".В мае глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила об обсуждении в ЕС окончательного отказа от поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и препятствий, которые этому мешают. Венгрия тогда выступила против введения новых ограничений на импорт топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках 14-го пакета санкций, и пообещала заблокировать любые решения, которые могут привести к росту цен на энергоносители в Европе.В итоге в июне Совет Евросоюза установил запрет на предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории объединения для третьих стран, но члены ЕС могут продолжать покупать газ из России в прежнем режиме. Как подчеркивал Владимир Путин, европейцы рассчитывали, что если они откажутся от закупок газа у России, то она развалится. Тем не менее необратимые процессы начались в экономике Европейского союза: сообщество продолжает импортировать российские энергоресурсы, но дороже и через посредников.

https://ria.ru/20240909/es-1971573971.html

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

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россия, европа, венгрия, петер сийярто, евросоюз, в мире, владимир путин, совет евросоюза