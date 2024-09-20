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Жительницу Камчатки осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2024
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01:36 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sertifikaty-1973741100.html
Жительницу Камчатки осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
Жительницу Камчатки осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2024
Жительницу Камчатки осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса, сообщила РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T01:36
2024-09-20T01:36
петропавловск-камчатский
происшествия
россия
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен – РИА Новости️. Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Петропавловск-Камчатский городской суд признал медсестру виновной по части 1 статьи 274.1 УК РФ "Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ". Она в одном из учреждений здравоохранения в краевом центре в 2021-2023 годах за денежное вознаграждение вносила недостоверные сведения о вакцинации жителей региона от COVID-19 в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в раздел "Федеральный реестр вакцинированных", - говорится в сообщении. Граждане получали фиктивные электронные сертификаты о проведенной профилактической прививке против коронавирусной инфекции. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Медсестре назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно. Приговор не вступил в законную силу.
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петропавловск-камчатский, происшествия, россия, камчатка
Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Россия, Камчатка
Жительницу Камчатки осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Медсестру на Камчатке осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен – РИА Новости️. Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
"Петропавловск-Камчатский городской суд признал медсестру виновной по части 1 статьи 274.1 УК РФ "Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ". Она в одном из учреждений здравоохранения в краевом центре в 2021-2023 годах за денежное вознаграждение вносила недостоверные сведения о вакцинации жителей региона от COVID-19 в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в раздел "Федеральный реестр вакцинированных", - говорится в сообщении.
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Граждане получали фиктивные электронные сертификаты о проведенной профилактической прививке против коронавирусной инфекции. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Медсестре назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно. Приговор не вступил в законную силу.
 
Петропавловск-КамчатскийПроисшествияРоссияКамчатка
 
 
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