https://ria.ru/20240920/sakhalin-1973755654.html

Сахалин отремонтирует в подшефном районе ДНР около 40 объектов

Сахалин отремонтирует в подшефном районе ДНР около 40 объектов - РИА Новости, 20.09.2024

Сахалин отремонтирует в подшефном районе ДНР около 40 объектов

Около 40 объектов приведёт в порядок в 2025 году рабочая группа Сахалинской области в подшефном Шахтерском районе Донецкой Народной Республики, сообщает... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:34

2024-09-20T08:34

2024-09-20T08:34

общество

жкх

сахалинская область

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Около 40 объектов приведёт в порядок в 2025 году рабочая группа Сахалинской области в подшефном Шахтерском районе Донецкой Народной Республики, сообщает правительство островного региона. "Власти Сахалинской области и подшефного Шахтерского района Донецкой Народной Республики готовят план ремонтно-восстановительных работ на 2025 год. В настоящее время в него включено около 40 социальных и коммунальных объектов", - говорится в сообщении. По информации властей Сахалина, в список вошли ремонт кровель около 10 многоквартирных домов, обновление крыш и замена оконных блоков в городском детском саду №3, восстановительные работы в школах №11 и №19. Особое внимание шефы планируют уделить ремонту трансформаторных подстанций: это позволит стабилизировать электроснабжение Шахтерска, избавить его от частых отключений света. Как подчеркнул председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, островной регион намерен создать достойные условия в социальных учреждениях Шахтерска. В частности, намечены капитальный ремонт помещений и замена инженерных коммуникаций в здании центра для детей в сложной жизненной ситуации, строительство банно-прачечного комплекса в интернате для инвалидов. "Также планируем в двух селах района установить модульные здания почтовых отделений. Они будут одновременно играть роль центров "Мои документы". Рабочая группа Сахалинской области в Донецкой Народной Республике будет и впредь прилагать все усилия, чтобы создать достойные условия для жителей подшефного Шахтерского района", - подчеркнул Белик. Более двух лет назад по поручению президента России Владимира Путина регионы страны взяли шефство над городами ДНР и ЛНР, пострадавшими от террористических атак со стороны вооруженных сил Украины. За Сахалинской областью был закреплен Шахтерский район ДНР. По данным пресс-службы правительства региона, в этом году Сахалин досрочно выполнил план работ в муниципальном образовании, восстановил и отремонтировал 39 объектов. Среди них, устройство освещения пришкольных стадионов, капремонт кровли, пищеблока и фасадов в школах №18 и №19, а также в городской гимназии. В ясли-саду №2 "Искорка" и в шахтерском ясли-саду №4 строители заменили оконные блоки, отремонтировали водосточную систему, построили на территории дошкольных учреждений современные игровые комплексы с безопасным резиновым покрытием. Кроме того, сахалинские шефы восстановили уличное освещение на улице Гагарина, привели в порядок четыре лифтовых объекта, провели капремонт кровли и фасадов, замену оконных блоков в многоквартирных домах, кровли тепловых пунктов в нескольких микрорайонах Шахтерска и прилежащих к нему поселках. "В соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина дальневосточным регионам поручена работа по восстановлению инфраструктуры в шести муниципальных образованиях Донецкой Народной Республики. И люди, которые работают на новых территориях, прекрасно понимают степень ответственности – за все время не были сорваны сроки ни по одному объекту. Скажу честно – это не просто ремонт дороги, водопровода или школы. Те, кто здесь работает, представляют всю Россию, в которую новые регионы вошли. Мы должны привести в порядок эти территории, сделать так, чтобы жизнь здесь вошла в привычное комфортное русло. Поэтому все работы всегда проводятся качественно и зачастую с опережением графика", - цитирует пресс-служба вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В целом по итогам 2024 года, помимо Сахалинской области, досрочно выполнили план работ на новых территориях России представители Забайкальского края и Магаданской области.

https://ria.ru/20240429/mayak-1942982351.html

https://ria.ru/20240806/sakhalin-1964301668.html

https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937614345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, сахалинская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины