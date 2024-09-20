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В США взяли под стражу россиянина Постового - РИА Новости, 20.09.2024
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01:10 20.09.2024 (обновлено: 02:30 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/rossiyanin-1973740016.html
В США взяли под стражу россиянина Постового
В США взяли под стражу россиянина Постового - РИА Новости, 20.09.2024
В США взяли под стражу россиянина Постового
Суд американского штата Флорида распорядился взять под стражу россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках электроники военного назначения в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T01:10
2024-09-20T02:30
вашингтон (штат)
в мире
россия
флорида
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Суд американского штата Флорида распорядился взять под стражу россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках электроники военного назначения в Россию, и доставить его в Вашингтон, сообщил РИА Новости его адвокат Тодд Алан Фостер.&quot;Судья постановил, чтобы его взяли под стражу и доставили в Вашингтон, округ Колумбия&quot;, — сказал по телефону Фостер.Юрист добавил, что пока не может прогнозировать сроки начала судебных слушаний по делу, поскольку Постовой может подать апелляцию и попросить суд отменить свое решение. Как сообщил ранее минюст США, проживающий в Сарасоте 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
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вашингтон (штат), в мире, россия, флорида
Вашингтон (штат), В мире, Россия, Флорида
В США взяли под стражу россиянина Постового

Суд Флориды взял под стражу задержанного в США россиянина Постового

© AP Photo / Nell RedmondПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Суд американского штата Флорида распорядился взять под стражу россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках электроники военного назначения в Россию, и доставить его в Вашингтон, сообщил РИА Новости его адвокат Тодд Алан Фостер.
«

"Судья постановил, чтобы его взяли под стражу и доставили в Вашингтон, округ Колумбия", — сказал по телефону Фостер.

Юрист добавил, что пока не может прогнозировать сроки начала судебных слушаний по делу, поскольку Постовой может подать апелляцию и попросить суд отменить свое решение.
Как сообщил ранее минюст США, проживающий в Сарасоте 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
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