https://ria.ru/20240920/rossiyanin-1973740016.html

В США взяли под стражу россиянина Постового

В США взяли под стражу россиянина Постового - РИА Новости, 20.09.2024

В США взяли под стражу россиянина Постового

Суд американского штата Флорида распорядился взять под стражу россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках электроники военного назначения в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:10

2024-09-20T01:10

2024-09-20T02:30

вашингтон (штат)

в мире

россия

флорида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8d69f85165c292a955c09345525f51e.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Суд американского штата Флорида распорядился взять под стражу россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках электроники военного назначения в Россию, и доставить его в Вашингтон, сообщил РИА Новости его адвокат Тодд Алан Фостер."Судья постановил, чтобы его взяли под стражу и доставили в Вашингтон, округ Колумбия", — сказал по телефону Фостер.Юрист добавил, что пока не может прогнозировать сроки начала судебных слушаний по делу, поскольку Постовой может подать апелляцию и попросить суд отменить свое решение. Как сообщил ранее минюст США, проживающий в Сарасоте 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.

https://ria.ru/20240725/fbr-1961946439.html

вашингтон (штат)

россия

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), в мире, россия, флорида