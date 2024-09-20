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Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2024
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13:30 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973812970.html
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.09.2024
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:30
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россия
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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.
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Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности России
Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности России
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россия, видео
Россия
Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.
2024-09-20T13:30
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Путин проводит заседание Совбеза. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.
 
Россия
 
 
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