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Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост
Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост - РИА Новости, 20.09.2024
Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост
Ветеран СВО и участник программы "Время героев" капитан Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, об этом "Время... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:48
2024-09-20T12:48
2024-09-20T15:36
республика алтай
андрей турчак
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ветеран СВО и участник программы "Время героев" капитан Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, об этом "Время героев" сообщила в своем Telegram-канале."Указ о назначении на должность подписал врио Главы Республики Алтай Андрей Турчак", — уточняется в публикации.Отмечается, что Суразов будет заниматься на посту вопросами создания инфраструктуры для занятия спортом и развитием секций боевых видов искусств.Ветерана СВО Владимира Сайбеля 18 сентября назначили замначальника департамента РЖД. До мобилизации он был заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.
https://ria.ru/20240917/kondratev-1973155251.html
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республика алтай, андрей турчак, ржд
Республика Алтай, Андрей Турчак, РЖД
Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост
Участник "Времени героев" капитан Суразов возглавит спорткомитет Алтая