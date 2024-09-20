https://ria.ru/20240920/rossiya-1973802160.html

Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост

Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост - РИА Новости, 20.09.2024

Еще один участник "Времени героев" занял руководящий пост

Ветеран СВО и участник программы "Время героев" капитан Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, об этом "Время... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:48

2024-09-20T12:48

2024-09-20T15:36

республика алтай

андрей турчак

ржд

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ветеран СВО и участник программы "Время героев" капитан Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, об этом "Время героев" сообщила в своем Telegram-канале."Указ о назначении на должность подписал врио Главы Республики Алтай Андрей Турчак", — уточняется в публикации.Отмечается, что Суразов будет заниматься на посту вопросами создания инфраструктуры для занятия спортом и развитием секций боевых видов искусств.Ветерана СВО Владимира Сайбеля 18 сентября назначили замначальника департамента РЖД. До мобилизации он был заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.

https://ria.ru/20240917/kondratev-1973155251.html

республика алтай

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республика алтай, андрей турчак, ржд