https://ria.ru/20240920/razvedka_nedr-1973806411.html

Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области

Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2024

Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области

Архангельская область выступит пилотной площадкой для внедрения принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области геологического изучения недр, что... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:51

2024-09-20T12:51

2024-09-20T12:51

архангельская область

чукотский автономный округ

хабаровский край

александр цыбульский

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Архангельская область выступит пилотной площадкой для внедрения принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области геологического изучения недр, что позволит повысить эффективность геологоразведочного процесса, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. С 1 сентября возможность принимать участие в региональном изучении недр получили частные компании. Для тестовой реализации внедряемого механизма предварительно определены пилотные регионы: Чукотский автономный округ, республики Карелия и Бурятия, Хабаровский край, Курганская, Свердловская и Архангельская области. "Внедрение механизма ГЧП в сфере недропользования позволит серьёзно увеличить эффективность геологоразведочного процесса. Подобная форма работы абсолютно взаимовыгодна: государству это дает дополнительные инвестиции в геологоразведку, а компаниям – возможность оценить перспективы и риски", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале, добавив, что есть большие планы и по дальнейшему изучению недр архипелага Новая Земля. Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев, реализация такого механизма позволит в разы увеличить эффективность геологоразведочного процесса в регионе. "Все региональные работы в той или иной степени призваны выделить территории локализации различных полезных ископаемых. Чем больше информации получено при региональном изучении, тем лучше планирование и проведение следующей стадии – поисковых работ, при которых на выделенных участках ведутся изыскания конкретных месторождений", - приводятся в сообщении слова Мураева. По его словам, здесь есть несомненный обоюдный интерес: для государства – привлечение дополнительных инвестиций, сил и средств в геологоразведку, для компаний – возможность оценить перспективы и риски до планирования емких поисковых работ. При поддержке Федерального агентства по недропользованию первые работы с использованием механизма ГЧП в Архангельской области начнутся уже в 2025 году. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского совместно с одной из архангельских алмазодобывающих компаний будут проводить региональное геологическое картирование с элементами прогнозирования месторождений алмазов на юге Архангельской области. В перспективе планируется продолжить реализацию этого механизма на севере региона. Кроме того, в рамках государственного задания Роснедр с этого года Архангельская область выступает площадкой для проведения Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом цветных и благородных металлов тематических работ по выделению перспективных на алмазы территорий. Проведено обследование, отобраны для анализа пробы грунтов. Работы продлятся до 2027 года включительно. Как отметили в правительстве региона, параллельно недропользователи самостоятельно ведут поиски новых месторождений. На сегодняшний день в регионе действует свыше 100 лицензий, включая поиски инертных нерудных материалов и подземных вод. "Для Архангельской области вопрос увеличения объёмов геологоразведочных работ остаётся актуальным. В регионе есть перспективы выявления новых месторождений полезных ископаемых. Согласно экспертным оценкам, только по алмазам прогнозный ресурсный потенциал составляет порядка 750 миллионов карат – это втрое больше запасов существующих месторождений", - пояснил Мураев.

https://ria.ru/20240918/vzaimodeystvie-1973381625.html

https://ria.ru/20240913/proekt-1972445047.html

чукотский автономный округ

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чукотский автономный округ, хабаровский край, александр цыбульский, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)