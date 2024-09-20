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Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
12:51 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/razvedka_nedr-1973806411.html
Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области
Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2024
Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области
Архангельская область выступит пилотной площадкой для внедрения принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области геологического изучения недр, что... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:51
2024-09-20T12:51
архангельская область
чукотский автономный округ
хабаровский край
александр цыбульский
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Архангельская область выступит пилотной площадкой для внедрения принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области геологического изучения недр, что позволит повысить эффективность геологоразведочного процесса, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. С 1 сентября возможность принимать участие в региональном изучении недр получили частные компании. Для тестовой реализации внедряемого механизма предварительно определены пилотные регионы: Чукотский автономный округ, республики Карелия и Бурятия, Хабаровский край, Курганская, Свердловская и Архангельская области. "Внедрение механизма ГЧП в сфере недропользования позволит серьёзно увеличить эффективность геологоразведочного процесса. Подобная форма работы абсолютно взаимовыгодна: государству это дает дополнительные инвестиции в геологоразведку, а компаниям – возможность оценить перспективы и риски", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале, добавив, что есть большие планы и по дальнейшему изучению недр архипелага Новая Земля. Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев, реализация такого механизма позволит в разы увеличить эффективность геологоразведочного процесса в регионе. "Все региональные работы в той или иной степени призваны выделить территории локализации различных полезных ископаемых. Чем больше информации получено при региональном изучении, тем лучше планирование и проведение следующей стадии – поисковых работ, при которых на выделенных участках ведутся изыскания конкретных месторождений", - приводятся в сообщении слова Мураева. По его словам, здесь есть несомненный обоюдный интерес: для государства – привлечение дополнительных инвестиций, сил и средств в геологоразведку, для компаний – возможность оценить перспективы и риски до планирования емких поисковых работ. При поддержке Федерального агентства по недропользованию первые работы с использованием механизма ГЧП в Архангельской области начнутся уже в 2025 году. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского совместно с одной из архангельских алмазодобывающих компаний будут проводить региональное геологическое картирование с элементами прогнозирования месторождений алмазов на юге Архангельской области. В перспективе планируется продолжить реализацию этого механизма на севере региона. Кроме того, в рамках государственного задания Роснедр с этого года Архангельская область выступает площадкой для проведения Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом цветных и благородных металлов тематических работ по выделению перспективных на алмазы территорий. Проведено обследование, отобраны для анализа пробы грунтов. Работы продлятся до 2027 года включительно. Как отметили в правительстве региона, параллельно недропользователи самостоятельно ведут поиски новых месторождений. На сегодняшний день в регионе действует свыше 100 лицензий, включая поиски инертных нерудных материалов и подземных вод. "Для Архангельской области вопрос увеличения объёмов геологоразведочных работ остаётся актуальным. В регионе есть перспективы выявления новых месторождений полезных ископаемых. Согласно экспертным оценкам, только по алмазам прогнозный ресурсный потенциал составляет порядка 750 миллионов карат – это втрое больше запасов существующих месторождений", - пояснил Мураев.
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чукотский автономный округ, хабаровский край, александр цыбульский, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Архангельская область, Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Александр Цыбульский, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)

Механизм ГЧП впервые используют для разведки недр в Архангельской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Архангельская область выступит пилотной площадкой для внедрения принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области геологического изучения недр, что позволит повысить эффективность геологоразведочного процесса, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
С 1 сентября возможность принимать участие в региональном изучении недр получили частные компании. Для тестовой реализации внедряемого механизма предварительно определены пилотные регионы: Чукотский автономный округ, республики Карелия и Бурятия, Хабаровский край, Курганская, Свердловская и Архангельская области.
"Внедрение механизма ГЧП в сфере недропользования позволит серьёзно увеличить эффективность геологоразведочного процесса. Подобная форма работы абсолютно взаимовыгодна: государству это дает дополнительные инвестиции в геологоразведку, а компаниям – возможность оценить перспективы и риски", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале, добавив, что есть большие планы и по дальнейшему изучению недр архипелага Новая Земля.
Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев, реализация такого механизма позволит в разы увеличить эффективность геологоразведочного процесса в регионе.
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"Все региональные работы в той или иной степени призваны выделить территории локализации различных полезных ископаемых. Чем больше информации получено при региональном изучении, тем лучше планирование и проведение следующей стадии – поисковых работ, при которых на выделенных участках ведутся изыскания конкретных месторождений", - приводятся в сообщении слова Мураева.
По его словам, здесь есть несомненный обоюдный интерес: для государства – привлечение дополнительных инвестиций, сил и средств в геологоразведку, для компаний – возможность оценить перспективы и риски до планирования емких поисковых работ.
При поддержке Федерального агентства по недропользованию первые работы с использованием механизма ГЧП в Архангельской области начнутся уже в 2025 году. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского совместно с одной из архангельских алмазодобывающих компаний будут проводить региональное геологическое картирование с элементами прогнозирования месторождений алмазов на юге Архангельской области. В перспективе планируется продолжить реализацию этого механизма на севере региона.
Кроме того, в рамках государственного задания Роснедр с этого года Архангельская область выступает площадкой для проведения Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом цветных и благородных металлов тематических работ по выделению перспективных на алмазы территорий. Проведено обследование, отобраны для анализа пробы грунтов. Работы продлятся до 2027 года включительно.
Как отметили в правительстве региона, параллельно недропользователи самостоятельно ведут поиски новых месторождений. На сегодняшний день в регионе действует свыше 100 лицензий, включая поиски инертных нерудных материалов и подземных вод.
"Для Архангельской области вопрос увеличения объёмов геологоразведочных работ остаётся актуальным. В регионе есть перспективы выявления новых месторождений полезных ископаемых. Согласно экспертным оценкам, только по алмазам прогнозный ресурсный потенциал составляет порядка 750 миллионов карат – это втрое больше запасов существующих месторождений", - пояснил Мураев.
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Архангельская областьЧукотский автономный округХабаровский крайАлександр ЦыбульскийФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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