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Соколов поддержал идею четырехдневной рабочей недели многодетным
Соколов поддержал идею четырехдневной рабочей недели многодетным - РИА Новости, 20.09.2024
Соколов поддержал идею четырехдневной рабочей недели многодетным
Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных родителей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:23
2024-09-20T17:23
2024-09-20T17:23
кировская область
киров
жилье
александр соколов
работа
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных родителей, сообщает пресс-служба главы региона. Идею очередной меры поддержки многодетных семей высказали на заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое проходит в Кирове в дни празднования его 650-летия. "Комплексная система поддержки семей с детьми построена в разных регионах ПФО. Вместе с тем, по мнению законодателей, в доработке нуждаются некоторые направления. Так, участники заседания обратили внимание на дефицит времени у родителей для воспитания и всестороннего развития детей – зачастую мамы и папы все силы и время направляют на то, чтобы заработать деньги", - говорится в сообщении. В числе предложений законодателей – ввести для многодетных родителей 4-дневную рабочую неделю. Губернатор Кировской области поддержал эту инициативу. "В год 650-летия города Кирова в нашем регионе уже разработан и предложен работодателям базовый пакет мер поддержки для работающих женщин с детьми и для мам-студенток. В пакет входят, например, предоставление права на дополнительные дни отпуска, при необходимости перевод мамы на дистанционную работу, установление режима гибкого рабочего времени и другое. Предоставление права на четырехдневную рабочую неделю будет способствовать укреплению семей, ведь детям нужно внимание, от этого напрямую зависит качество воспитания подрастающего поколения. При этом эта опция должна быть правом, а не обязанностью родителей на получение такой поддержки", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона подчеркнул, что в Кировской области на сегодня действует 36 мер поддержки семей с детьми, и каждый год этот список расширяется: предоставление многодетным семьям бесплатных земельных участков, возможность их замены на денежную компенсацию, заключение социальных контрактов, выплаты регионального семейного капитала, а также "зарплаты" мамам – выплаты на первенца до средней заработной платы по региону.
https://ria.ru/20240913/pozdravlenie-1972483737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, жилье, александр соколов, работа
Кировская область, Киров, Жилье, Александр Соколов, Работа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных родителей, сообщает пресс-служба главы региона.
Идею очередной меры поддержки многодетных семей высказали на заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое проходит в Кирове
в дни празднования его 650-летия.
"Комплексная система поддержки семей с детьми построена в разных регионах ПФО. Вместе с тем, по мнению законодателей, в доработке нуждаются некоторые направления. Так, участники заседания обратили внимание на дефицит времени у родителей для воспитания и всестороннего развития детей – зачастую мамы и папы все силы и время направляют на то, чтобы заработать деньги", - говорится в сообщении.
В числе предложений законодателей – ввести для многодетных родителей 4-дневную рабочую неделю. Губернатор Кировской области поддержал эту инициативу.
"В год 650-летия города Кирова в нашем регионе уже разработан и предложен работодателям базовый пакет мер поддержки для работающих женщин с детьми и для мам-студенток. В пакет входят, например, предоставление права на дополнительные дни отпуска, при необходимости перевод мамы на дистанционную работу, установление режима гибкого рабочего времени и другое. Предоставление права на четырехдневную рабочую неделю будет способствовать укреплению семей, ведь детям нужно внимание, от этого напрямую зависит качество воспитания подрастающего поколения. При этом эта опция должна быть правом, а не обязанностью родителей на получение такой поддержки", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона подчеркнул, что в Кировской области на сегодня действует 36 мер поддержки семей с детьми, и каждый год этот список расширяется: предоставление многодетным семьям бесплатных земельных участков, возможность их замены на денежную компенсацию, заключение социальных контрактов, выплаты регионального семейного капитала, а также "зарплаты" мамам – выплаты на первенца до средней заработной платы по региону.