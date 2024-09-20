https://ria.ru/20240920/rabota-1973889539.html

Соколов поддержал идею четырехдневной рабочей недели многодетным

Соколов поддержал идею четырехдневной рабочей недели многодетным - РИА Новости, 20.09.2024

Соколов поддержал идею четырехдневной рабочей недели многодетным

Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных родителей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:23

2024-09-20T17:23

2024-09-20T17:23

кировская область

киров

жилье

александр соколов

работа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных родителей, сообщает пресс-служба главы региона. Идею очередной меры поддержки многодетных семей высказали на заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое проходит в Кирове в дни празднования его 650-летия. "Комплексная система поддержки семей с детьми построена в разных регионах ПФО. Вместе с тем, по мнению законодателей, в доработке нуждаются некоторые направления. Так, участники заседания обратили внимание на дефицит времени у родителей для воспитания и всестороннего развития детей – зачастую мамы и папы все силы и время направляют на то, чтобы заработать деньги", - говорится в сообщении. В числе предложений законодателей – ввести для многодетных родителей 4-дневную рабочую неделю. Губернатор Кировской области поддержал эту инициативу. "В год 650-летия города Кирова в нашем регионе уже разработан и предложен работодателям базовый пакет мер поддержки для работающих женщин с детьми и для мам-студенток. В пакет входят, например, предоставление права на дополнительные дни отпуска, при необходимости перевод мамы на дистанционную работу, установление режима гибкого рабочего времени и другое. Предоставление права на четырехдневную рабочую неделю будет способствовать укреплению семей, ведь детям нужно внимание, от этого напрямую зависит качество воспитания подрастающего поколения. При этом эта опция должна быть правом, а не обязанностью родителей на получение такой поддержки", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона подчеркнул, что в Кировской области на сегодня действует 36 мер поддержки семей с детьми, и каждый год этот список расширяется: предоставление многодетным семьям бесплатных земельных участков, возможность их замены на денежную компенсацию, заключение социальных контрактов, выплаты регионального семейного капитала, а также "зарплаты" мамам – выплаты на первенца до средней заработной платы по региону.

https://ria.ru/20240913/pozdravlenie-1972483737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, жилье, александр соколов, работа