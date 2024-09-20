https://ria.ru/20240920/putin-1973810401.html

Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"

Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе" - РИА Новости, 20.09.2024

Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:04

2024-09-20T13:04

2024-09-20T13:04

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно готовится выступление Путина на Российской энергетической неделе", - сказал Песков журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

https://ria.ru/20240905/putin-1970772707.html

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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков