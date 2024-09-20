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Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе" - РИА Новости, 20.09.2024
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13:04 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/putin-1973810401.html
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе" - РИА Новости, 20.09.2024
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:04
2024-09-20T13:04
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно готовится выступление Путина на Российской энергетической неделе", - сказал Песков журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"

Песков: Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе – 2024"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно готовится выступление Путина на Российской энергетической неделе", - сказал Песков журналистам.
Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин
5 сентября, 11:34
 
РоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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