https://ria.ru/20240920/putin-1973810401.html
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе" - РИА Новости, 20.09.2024
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:04
2024-09-20T13:04
2024-09-20T13:04
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владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2024", его выступление готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно готовится выступление Путина на Российской энергетической неделе", - сказал Песков журналистам. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
https://ria.ru/20240905/putin-1970772707.html
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе"
Песков: Путин планирует выступить на "Российской энергетической неделе – 2024"