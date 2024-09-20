https://ria.ru/20240920/prigovor-1973877055.html
Жителю Энергодара дали 12 лет колонии за шпионаж на Украину
Жителю Энергодара дали 12 лет колонии за шпионаж на Украину - РИА Новости, 20.09.2024
Жителю Энергодара дали 12 лет колонии за шпионаж на Украину
Житель Энергодара приговорен к двенадцати годам колонии за шпионаж в пользу службы безопасности Украины, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:41
2024-09-20T16:41
2024-09-20T16:48
специальная военная операция на украине
украина
энергодар
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Житель Энергодара приговорен к двенадцати годам колонии за шпионаж в пользу службы безопасности Украины, сообщает прокуратура Крыма."Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного… Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Спартесного к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В суде установлено, что в мае 2023 года Спартесный, проживающий в Энергодаре, собирал сведения о марках и государственных регистрационных знаках автомобилей, используемых работниками российских правоохранительных органов."Данные он передавал сотруднику службы безопасности Украины. Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов", - говорится в сообщении.Государственное обвинение поддержано прокуратурой республики Крым.
https://ria.ru/20240918/rossiya-1973490030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, энергодар, происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергодар, Происшествия, Республика Крым
Жителю Энергодара дали 12 лет колонии за шпионаж на Украину
Жителя Энергодара приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу СБУ