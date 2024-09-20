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В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ

Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ в "Интернациональном легионе", сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:11

2024-09-20T15:11

2024-09-20T15:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ в "Интернациональном легионе", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с февраля 2022 по май 2023 года Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника в составе подразделения военизированного формирования "Интернациональный легион". За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 миллиону рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лукшу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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донецкая народная республика, латвия, россия, вооруженные силы украины, происшествия