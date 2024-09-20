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В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 20.09.2024 (обновлено: 15:16 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/prigovor-1973850470.html
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ
Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ в "Интернациональном легионе", сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:11
2024-09-20T15:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
латвия
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ в "Интернациональном легионе", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с февраля 2022 по май 2023 года Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника в составе подразделения военизированного формирования "Интернациональный легион". За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 миллиону рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лукшу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в документе.
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донецкая народная республика, латвия, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Латвия, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему на стороне ВСУ

Суд в ДНР заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ в "Интернациональном легионе", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с февраля 2022 по май 2023 года Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника в составе подразделения военизированного формирования "Интернациональный легион". За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 миллиону рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лукшу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛатвияРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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