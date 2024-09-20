https://ria.ru/20240920/pravozaschitniki-1973739103.html

Правозащитники выдвинули Байдену требование по обвинениям против RT

Правозащитники выдвинули Байдену требование по обвинениям против RT - РИА Новости, 20.09.2024

Правозащитники выдвинули Байдену требование по обвинениям против RT

Американская правозащитная организация Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена представить общественности... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:50

2024-09-20T00:50

2024-09-20T10:47

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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Американская правозащитная организация Freedom of the Press Foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках."Рассекретьте записи об RT, чтобы общественность могла проверить заявления администрации", — говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.Как указали правозащитники, хотя американские власти и ввели санкции против RT, но не предоставили рассекреченных документов, которые могли бы подтвердить обвинения со стороны Вашингтона. В результате, как отмечается, администрация Байдена столкнется с растущим скептицизмом со стороны защитников свободы прессы.Кроме того, в фонде заявили, что демонстрация доказательств позволит развеять ложные представления американских политиков о том, как ведут себя сами американские издания, которые им не нравятся."Рассекречивание записей могло бы помочь укрепить поддержку данного шага, который вызывает серьезные опасения относительно первой поправки (конституции США, гарантирующей свободу слова. — Прим. ред.) или вопросы относительно выборочных доказательств", — подчеркнули в фонде.В организации добавили, что сторонники свободы прессы регулярно выражают беспокойство из-за подобных случаев и считают, что важно проверить доказательства властей, а не воспринимать документы как "беспристрастную правду", поскольку они часто представляют собой "субъективные интерпретации событий"."Все государственные СМИ, включая наши собственные, стремятся продвигать интересы правительства тем или иным образом, и американцы имеют конституционное право потреблять иностранную пропаганду, если они того пожелают. Если предполагаемое поведение RT не сильно отличается от того, что делают другие государственные СМИ, то расследование подвергает СМИ по всему миру риску преследования", — резюмировали в FPF. Там также напомнили, как администрация бывшего президента США Джорджа Буша уже использовала недостоверные данные разведки от распространявшего ложные сведения информатора для оправдания своего вторжения в Ирак в 2003 году.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".

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https://ria.ru/20240920/sanktsii-1973737874.html

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сша, вашингтон (штат), ирак, джо байден, джордж буш (младший), маргарита симоньян, государственный департамент сша, в мире