https://ria.ru/20240920/pozhiznennyy_srok-1973745871.html

Основателю РДК* грозит пожизненный срок по новому делу

Основателю РДК* грозит пожизненный срок по новому делу - РИА Новости, 20.09.2024

Основателю РДК* грозит пожизненный срок по новому делу

Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении главаря "Русского добровольческого корпуса"* (признан в РФ... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T04:44

2024-09-20T04:44

2024-09-20T04:44

россия

брянская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении главаря "Русского добровольческого корпуса"* (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина** (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), по которому ему грозит еще один пожизненный срок, следует из материалов на сайте суда. Этот же суд в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина** к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. По данным суда, 18 сентября поступили материалы дела в отношении Капустина**, который обвиняется по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 4 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия организованной группой), части 1 статьи 208 (создание незаконного вооруженного формирования, а равно руководство таким формированием или его финансирование), части 3 статьи 322 (незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия), части 4 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой) УК РФ. Кроме того, ему вменяются часть 3 статьи 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ организованной группой), часть 4 статьи 222.2 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой), часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ и интернета), пункт "а" части 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой), пункт "б" части 3 статьи 205 (террористический акт, повлекший смерть человека) Уголовного кодекса. Максимальный срок по данным статьям - пожизненное лишение свободы. В числе фигурантов дела - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов и Александр Галанов, а также Антон Зырянов. Всем им вменяют те же статьи УК, что и Капустину, а также статью 250.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества) УК. Согласно материалам суда, дело 19 сентября передали судье, дата рассмотрения пока не назначена.* Признан террористическим и запрещен в России** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html

https://ria.ru/20240816/prigovor-1966600635.html

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россия, брянская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия