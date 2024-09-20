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В Воронежской области вспыхнул крупный пожар на производстве
В Воронежской области вспыхнул крупный пожар на производстве - РИА Новости, 20.09.2024
В Воронежской области вспыхнул крупный пожар на производстве
Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Воронежской области на 3500 квадратных метров, по предварительным данным пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:32
2024-09-20T20:32
2024-09-20T20:32
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в Воронежской области на 3500 квадратных метров, по предварительным данным пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Воронежской области в селе Новая Усмань на улице Полевая ликвидируют крупный пожар. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном помещении на площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается более 50 человек и 18 единиц техники.
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области вспыхнул крупный пожар на производстве
МЧС: в селе Новая Усмань ликвидируют крупный пожар в производственном помещении