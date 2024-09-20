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В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции - РИА Новости, 20.09.2024
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18:42 20.09.2024 (обновлено: 18:57 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/pozhar-1973909273.html
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции
Открытое горение ликвидировано на месте пожара, где горит кровля находящейся на реконструкции поликлиники в Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:42
2024-09-20T18:57
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара, где горит кровля находящейся на реконструкции поликлиники в Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее в столичном главке МЧС сообщали РИА Новости, что кровля здания, находящегося на реконструкции, горит на площади 400 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве. Согласно данным "Яндекс.Карт", по этому адресу расположена городская поликлиника №67. Позднее пожар локализовали на 400 квадратных метрах."В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции

МЧС: на юге Москвы ликвидировано открытое горение поликлиники на реконструкции

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на кровле находящейся на реконструкции поликлиники в Москве. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на кровле находящейся на реконструкции поликлиники в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на кровле находящейся на реконструкции поликлиники в Москве. Кадр видео
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара, где горит кровля находящейся на реконструкции поликлиники в Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее в столичном главке МЧС сообщали РИА Новости, что кровля здания, находящегося на реконструкции, горит на площади 400 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве. Согласно данным "Яндекс.Карт", по этому адресу расположена городская поликлиника №67. Позднее пожар локализовали на 400 квадратных метрах.
"В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар в Подольске - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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