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В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции
Открытое горение ликвидировано на месте пожара, где горит кровля находящейся на реконструкции поликлиники в Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:42
2024-09-20T18:42
2024-09-20T18:57
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара, где горит кровля находящейся на реконструкции поликлиники в Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее в столичном главке МЧС сообщали РИА Новости, что кровля здания, находящегося на реконструкции, горит на площади 400 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве. Согласно данным "Яндекс.Карт", по этому адресу расположена городская поликлиника №67. Позднее пожар локализовали на 400 квадратных метрах."В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве ликвидировали открытое горение поликлиники на реконструкции
МЧС: на юге Москвы ликвидировано открытое горение поликлиники на реконструкции