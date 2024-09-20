https://ria.ru/20240920/pozhar-1973901951.html
На производстве в Подольске ликвидировали открытое горение
На производстве в Подольске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.09.2024
На производстве в Подольске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:56
2024-09-20T17:56
2024-09-20T17:57
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На производстве в Подольске ликвидировали открытое горение
МЧС: на месте пожара на производстве в Подольске ликвидировали открытое горение