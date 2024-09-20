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На юге Москвы пожар локализовали на площади 400 "квадратов"
На юге Москвы пожар локализовали на площади 400 "квадратов" - РИА Новости, 20.09.2024
На юге Москвы пожар локализовали на площади 400 "квадратов"
Пожар на юге Москвы, где горит кровля находящегося на реконструкции здания, локализован на площади 400 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:55
2024-09-20T15:55
2024-09-20T15:55
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар на юге Москвы, где горит кровля находящегося на реконструкции здания, локализован на площади 400 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что кровля здания, находящегося на реконструкции, горит на площади 400 квадратных метров на юге Москвы. Согласно данным "Яндекс.Карт", по этому адресу расположена городская поликлиника №67. "Пожар на Варшавском шоссе Москвы локализован на площади 400 кв.м. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы пожар локализовали на площади 400 "квадратов"
На юге Москвы пожар в поликлинике локализовали на площади 400 "квадратов"