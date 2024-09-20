https://ria.ru/20240920/pozhar-1973860843.html

МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске

МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске - РИА Новости, 20.09.2024

МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске

Пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:47

2024-09-20T15:47

2024-09-20T15:47

происшествия

коммерческая недвижимость

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-26

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек. Для тушения пожара был привлечен вертолет. "Пожар в Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров. Вертолетом Ми-26 Московского авиационного центра сделано 14 сбросов общим объемом 210 тонн воды. По предварительным данным пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26