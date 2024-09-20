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МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске
МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске - РИА Новости, 20.09.2024
МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске
Пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:47
2024-09-20T15:47
2024-09-20T15:47
происшествия
коммерческая недвижимость
подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-26
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар в подмосковном Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек. Для тушения пожара был привлечен вертолет. "Пожар в Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров. Вертолетом Ми-26 Московского авиационного центра сделано 14 сбросов общим объемом 210 тонн воды. По предварительным данным пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коммерческая недвижимость, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-26
МЧС сообщило о локализации пожара на производстве в Подольске
МЧС: пожар в Подольске локализовали на площади 4800 квадратных метров