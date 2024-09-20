https://ria.ru/20240920/pozhar-1973832459.html

В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания

В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания - РИА Новости, 20.09.2024

В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания

Частично обрушилась кровля горящего в Подольске производственного здания, к ликвидации пожара привлечен вертолет Ми-26, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:22

2024-09-20T14:22

2024-09-20T14:31

происшествия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-26

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Частично обрушилась кровля горящего в Подольске производственного здания, к ликвидации пожара привлечен вертолет Ми-26, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек."К ликвидации пожара в Подольске привлечен вертолет Ми-26 Московского авиационного центра с водосливным устройством. Тушение продолжается, произошло частичное обрушение кровли. Ликвидация пожара осложняется высокой пожарной загрузкой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

подольск

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2024

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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26