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В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания
В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания - РИА Новости, 20.09.2024
В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания
Частично обрушилась кровля горящего в Подольске производственного здания, к ликвидации пожара привлечен вертолет Ми-26, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:22
2024-09-20T14:22
2024-09-20T14:31
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-26
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Частично обрушилась кровля горящего в Подольске производственного здания, к ликвидации пожара привлечен вертолет Ми-26, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось, что площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек."К ликвидации пожара в Подольске привлечен вертолет Ми-26 Московского авиационного центра с водосливным устройством. Тушение продолжается, произошло частичное обрушение кровли. Ликвидация пожара осложняется высокой пожарной загрузкой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
подольск
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-26
В Подольске обрушилась кровля горящего производственного здания
МЧС: в Подольске обрушилась кровля горящего здания, к тушению привлекли Ми-26