https://ria.ru/20240920/pozhar-1973817068.html

Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась

Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась - РИА Новости, 20.09.2024

Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась

Площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:37

2024-09-20T13:37

2024-09-20T14:32

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили, что производственное здание горит в Подольске на площади 3,6 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет."Площадь пожара в Подольске составляет 4800 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 30 человек", - говорится в сообщении.В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.

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подольск

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подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия