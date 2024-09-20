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Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась
Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась - РИА Новости, 20.09.2024
Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась
Площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:37
2024-09-20T13:37
2024-09-20T14:32
подольск
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС сообщили, что производственное здание горит в Подольске на площади 3,6 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет."Площадь пожара в Подольске составляет 4800 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 30 человек", - говорится в сообщении.В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.
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подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Площадь пожара на производстве в Подольске увеличилась
МЧС: производственное здание в Подольске горит на 4,8 тысячах "квадратов"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара на производстве в подмосковном Подольске выросла до 4,8 тысячи квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили, что производственное здание горит в Подольске на площади 3,6 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет.
"Площадь пожара в Подольске составляет 4800 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 30 человек", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.