https://ria.ru/20240920/pozhar-1973793694.html
В Подольске загорелось производственное здание
В Подольске загорелось производственное здание - РИА Новости, 20.09.2024
В Подольске загорелось производственное здание
Производственное здание горит в подмосковном Подольске на площади 3,6 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:00
2024-09-20T12:00
2024-09-20T14:32
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Производственное здание горит в подмосковном Подольске на площади 3,6 тысячи "квадратов", по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В ведомстве отметили, что спасателям поступило сообщение о пожаре в Подольске по адресу улица Бронницкая, дом 5."По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит производственное здание на площади 3600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Подольске загорелось производственное здание
В Подольске загорелось производственное здание на площади 3,6 тыс "квадратов"