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Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 20.09.2024
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:04
2024-09-20T04:04
2024-09-20T10:15
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Апаринки и не допустили перехода огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Сообщалось, что огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 24 единиц техники и 85 человек личного состава.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение на складе в подмосковной деревне Апаринки ликвидировали