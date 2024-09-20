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Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 20.09.2024
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04:04 20.09.2024 (обновлено: 10:15 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/pozhar-1973744983.html
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 20.09.2024
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:04
2024-09-20T10:15
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Апаринки и не допустили перехода огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Сообщалось, что огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 24 единиц техники и 85 человек личного состава.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Открытое горение на складе в подмосковной деревне Апаринки ликвидировали

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки
Ликвидация пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Апаринки и не допустили перехода огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Сообщалось, что огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 24 единиц техники и 85 человек личного состава.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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