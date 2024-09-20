https://ria.ru/20240920/pozhar-1973744983.html

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 20.09.2024

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T04:04

2024-09-20T04:04

2024-09-20T10:15

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение в деревне Апаринки в Подмосковье ликвидировано, информация о пострадавших не поступала, сообщает пресс-служба МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в деревне Апаринки и не допустили перехода огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре на складе в Апаринках, который начался вечером в четверг. Сообщалось, что огонь был локализован на 4,2 тысячи квадратных метров, при этом не было допущено перехода возгорания на соседний склад с пиломатериалами и матрасами. В тушении пожара участвовали 24 единиц техники и 85 человек личного состава.

https://ria.ru/20240919/ussuriysk-1973620782.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия