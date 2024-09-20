https://ria.ru/20240920/pozhar-1973741816.html

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 20.09.2024

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тысячи "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:01

2024-09-20T02:01

2024-09-20T02:30

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тысячи "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров. Частично обрушилась кровля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240919/pozhar-1973725813.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия