https://ria.ru/20240920/pozhar-1973741816.html
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 20.09.2024
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тысячи "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:01
2024-09-20T02:01
2024-09-20T02:30
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тысячи "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров. Частично обрушилась кровля", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали на 4,2 тысячи "квадратов"