https://ria.ru/20240920/poteri-1973862780.html

Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков

Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков - РИА Новости, 20.09.2024

Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков

Липецкая область получит 247,7 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку садоводческих хозяйств, где этой весной от заморозков пострадали... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:55

2024-09-20T15:55

2024-09-20T15:55

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Липецкая область получит 247,7 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку садоводческих хозяйств, где этой весной от заморозков пострадали плодово-ягодные культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов в официальном телеграмм-канале. Он отметил, что это очень важная и своевременная поддержка. Средства в ближайшее время поступят в регион. "Поручил коллегам из профильного блока максимально оперативно довести деньги до аграриев, у которых сильно пострадал урожай ягод и фруктов. Чтобы они могли компенсировать ущерб и уже осенью приступить к посадке новых культур в садах, если это потребуется", – написал Артамонов. Всего господдержку на возмещение потерь от заморозков в мае этого года получат 160 сельхозпроизводителей в девяти регионах. Общая сумма дополнительного финансирования составит более 900 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973603585.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов