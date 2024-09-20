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Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков - РИА Новости, 20.09.2024
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Липецкая область
 
15:55 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/poteri-1973862780.html
Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков
Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков - РИА Новости, 20.09.2024
Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков
Липецкая область получит 247,7 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку садоводческих хозяйств, где этой весной от заморозков пострадали... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:55
2024-09-20T15:55
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Липецкая область получит 247,7 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку садоводческих хозяйств, где этой весной от заморозков пострадали плодово-ягодные культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов в официальном телеграмм-канале. Он отметил, что это очень важная и своевременная поддержка. Средства в ближайшее время поступят в регион. "Поручил коллегам из профильного блока максимально оперативно довести деньги до аграриев, у которых сильно пострадал урожай ягод и фруктов. Чтобы они могли компенсировать ущерб и уже осенью приступить к посадке новых культур в садах, если это потребуется", – написал Артамонов. Всего господдержку на возмещение потерь от заморозков в мае этого года получат 160 сельхозпроизводителей в девяти регионах. Общая сумма дополнительного финансирования составит более 900 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973603585.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецким сельхозпроизводителям возместят потери от майских заморозков

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Липецкая область получит 247,7 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку садоводческих хозяйств, где этой весной от заморозков пострадали плодово-ягодные культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов в официальном телеграмм-канале.
Он отметил, что это очень важная и своевременная поддержка. Средства в ближайшее время поступят в регион.
"Поручил коллегам из профильного блока максимально оперативно довести деньги до аграриев, у которых сильно пострадал урожай ягод и фруктов. Чтобы они могли компенсировать ущерб и уже осенью приступить к посадке новых культур в садах, если это потребуется", – написал Артамонов.
Всего господдержку на возмещение потерь от заморозков в мае этого года получат 160 сельхозпроизводителей в девяти регионах. Общая сумма дополнительного финансирования составит более 900 миллионов рублей.
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