https://ria.ru/20240920/pomosch-1973933979.html

СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов

СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов

Размер пакета помощи, который США могут предоставить Украине на следующей неделе, превысит 350 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:48

2024-09-20T22:48

2024-09-20T22:48

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Размер пакета помощи, который США могут предоставить Украине на следующей неделе, превысит 350 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, но передача техники может задержаться из-за ее недостатка. По данным СМИ, новый пакет помощи, в который, скорее всего, войдет артиллерия, ПВО и снаряды, будет намного больше чем недавние, размер которых составлял порядка 200 миллионов долларов. "США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций", - рассказали агентству два неназванных американских чиновника. Как уточнили чиновники, данный пакет помощи будет включать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, запасные части и другое вооружение. По данным агентства содержание и размер пакета помощи могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президентом США Джо Байденом. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, нато, министерство обороны сша