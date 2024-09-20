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СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/pomosch-1973933979.html
СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов
СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов
Размер пакета помощи, который США могут предоставить Украине на следующей неделе, превысит 350 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:48
2024-09-20T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Размер пакета помощи, который США могут предоставить Украине на следующей неделе, превысит 350 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, но передача техники может задержаться из-за ее недостатка. По данным СМИ, новый пакет помощи, в который, скорее всего, войдет артиллерия, ПВО и снаряды, будет намного больше чем недавние, размер которых составлял порядка 200 миллионов долларов. "США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций", - рассказали агентству два неназванных американских чиновника. Как уточнили чиновники, данный пакет помощи будет включать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, запасные части и другое вооружение. По данным агентства содержание и размер пакета помощи могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президентом США Джо Байденом. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
https://ria.ru/20240920/poslednee-1973687883.html
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: размер пакета помощи США Украине превысит 350 миллионов долларов

Reuters: размер пакета помощи США Украине превысит $350 млн

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Размер пакета помощи, который США могут предоставить Украине на следующей неделе, превысит 350 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, но передача техники может задержаться из-за ее недостатка. По данным СМИ, новый пакет помощи, в который, скорее всего, войдет артиллерия, ПВО и снаряды, будет намного больше чем недавние, размер которых составлял порядка 200 миллионов долларов.
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"США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций", - рассказали агентству два неназванных американских чиновника.
Как уточнили чиновники, данный пакет помощи будет включать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, запасные части и другое вооружение.
По данным агентства содержание и размер пакета помощи могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президентом США Джо Байденом.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority).
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
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