https://ria.ru/20240920/pomosch-1973858937.html

Дагестан отправил в Курскую область еще 30 тонн гуманитарной помощи

Дагестан отправил в Курскую область еще 30 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.09.2024

Дагестан отправил в Курскую область еще 30 тонн гуманитарной помощи

Дагестан направил жителям Курской области очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой 15 тонн сельхозпродукции местного производства, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:41

2024-09-20T15:41

2024-09-20T15:41

надежные люди

махачкала

курская область

валерий герасимов

гуманитарная помощь

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МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Дагестан направил жителям Курской области очередную партию гуманитарной помощи, в составе которой 15 тонн сельхозпродукции местного производства, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Сегодня из Махачкалы была отправлена очередная партия гуманитарного груза в объеме порядка 30 тонн продукции местного производства для жителей Курской области", – говорится в сообщении. В составе груза около 5 тонн каспийской кильки, более 5 тонн тушеной говядины, 5 тонн риса, а также около 15 тонн бутилированной воды. "Дагестан проявляет свойственные ему сопереживание и сочувствие. Сегодня мы направляем произведенную в республике сельхозпродукцию — качественная, экологически чистая продукция будет уместна нашим согражданам в Курской области" – отметил вице-премьер республики Нариман Абдулмуталибов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240920/gumpomosch-1973836301.html

махачкала

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махачкала, курская область, валерий герасимов, гуманитарная помощь