https://ria.ru/20240920/pomosch-1973787891.html

Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники

Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники - РИА Новости, 20.09.2024

Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники

Более 50 наименований техники, в числе которых мотоциклы, тепловизоры и многое другое, отправят власти Бурятии военнослужащим на СВО, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:22

2024-09-20T11:22

2024-09-20T11:23

надежные люди

республика бурятия

донецкая народная республика

алексей цыденов

сво

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УЛАН-УДЭ, 20 сен – РИА Новости. Более 50 наименований техники, в числе которых мотоциклы, тепловизоры и многое другое, отправят власти Бурятии военнослужащим на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "Ранее осуществили через АНО "Содействие" очередную закупку техники и комплектующих, которые необходимы нашим ребятам в зоне СВО: мотоциклы, миноискатели, радиостанции, тепловизионные прицелы и приборы ночного видения. Всего более 50 наименований необходимого на передовой оборудования. В ближайшее время это всё доставим воинским частям и подразделениям, где служат наши ребята", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Также, по его словам, для войсковых частей бурятского территориального гарнизона будут приобретены квадрокоптеры. Цыденов отметил, что за 2024 год на приобретение оборудования, техники и комплектующих в поддержку воинов-земляков, находящихся на СВО, было направлено более 287 миллионов рублей. Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что за 2022-2023 годы на техническое обеспечение и материальное стимулирование земляков, которые служат в зоне специальной военной операции, было выделено более 4,1 миллиарда рублей. На эти средства было приобретено свыше 355 тысяч единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов. По распоряжению правительства Бурятии, в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающая помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика бурятия, донецкая народная республика, алексей цыденов, сво