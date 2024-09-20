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Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники - РИА Новости, 20.09.2024
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Надежные люди
 
11:22 20.09.2024 (обновлено: 11:23 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/pomosch-1973787891.html
Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники
Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники - РИА Новости, 20.09.2024
Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники
Более 50 наименований техники, в числе которых мотоциклы, тепловизоры и многое другое, отправят власти Бурятии военнослужащим на СВО, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:22
2024-09-20T11:23
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 20 сен – РИА Новости. Более 50 наименований техники, в числе которых мотоциклы, тепловизоры и многое другое, отправят власти Бурятии военнослужащим на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "Ранее осуществили через АНО "Содействие" очередную закупку техники и комплектующих, которые необходимы нашим ребятам в зоне СВО: мотоциклы, миноискатели, радиостанции, тепловизионные прицелы и приборы ночного видения. Всего более 50 наименований необходимого на передовой оборудования. В ближайшее время это всё доставим воинским частям и подразделениям, где служат наши ребята", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Также, по его словам, для войсковых частей бурятского территориального гарнизона будут приобретены квадрокоптеры. Цыденов отметил, что за 2024 год на приобретение оборудования, техники и комплектующих в поддержку воинов-земляков, находящихся на СВО, было направлено более 287 миллионов рублей. Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что за 2022-2023 годы на техническое обеспечение и материальное стимулирование земляков, которые служат в зоне специальной военной операции, было выделено более 4,1 миллиарда рублей. На эти средства было приобретено свыше 355 тысяч единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов. По распоряжению правительства Бурятии, в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающая помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html
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республика бурятия, донецкая народная республика, алексей цыденов, сво
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Алексей Цыденов, СВО

Власти Бурятии отправят бойцам на СВО более 50 наименований техники

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО
Российские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО
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УЛАН-УДЭ, 20 сен – РИА Новости. Более 50 наименований техники, в числе которых мотоциклы, тепловизоры и многое другое, отправят власти Бурятии военнослужащим на СВО, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
"Ранее осуществили через АНО "Содействие" очередную закупку техники и комплектующих, которые необходимы нашим ребятам в зоне СВО: мотоциклы, миноискатели, радиостанции, тепловизионные прицелы и приборы ночного видения. Всего более 50 наименований необходимого на передовой оборудования. В ближайшее время это всё доставим воинским частям и подразделениям, где служат наши ребята", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, для войсковых частей бурятского территориального гарнизона будут приобретены квадрокоптеры.
Цыденов отметил, что за 2024 год на приобретение оборудования, техники и комплектующих в поддержку воинов-земляков, находящихся на СВО, было направлено более 287 миллионов рублей.
Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что за 2022-2023 годы на техническое обеспечение и материальное стимулирование земляков, которые служат в зоне специальной военной операции, было выделено более 4,1 миллиарда рублей. На эти средства было приобретено свыше 355 тысяч единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов.
По распоряжению правительства Бурятии, в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающая помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
Жители Майского района КБР отправили очередной груз гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Надежные людиРеспублика БурятияДонецкая Народная РеспубликаАлексей ЦыденовСВО
 
 
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