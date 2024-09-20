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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.09.2024
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07:57 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/pogoda-1973753374.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:57
2024-09-20T07:57
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня к управлению погодой в столичном регионе приступит очередной антициклон, на этот раз он более прохладный и родом из Скандинавии. Его усилиями в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 21 - плюс 23 градуса, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северно-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать: к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: в Москве в пятницу ожидается до плюс 23 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа Большой Никитской улице в Москве
На Большой Никитской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На Большой Никитской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня к управлению погодой в столичном регионе приступит очередной антициклон, на этот раз он более прохладный и родом из Скандинавии. Его усилиями в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 21 - плюс 23 градуса, в Подмосковье от плюс 19 до плюс 24 градусов тепла", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть северно-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать: к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусОбщество
 
 
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