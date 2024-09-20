https://ria.ru/20240920/podmoskove-1973793565.html

Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье в эти выходные

Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье в эти выходные - РИА Новости, 20.09.2024

Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье в эти выходные

Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут снова проверить свое здоровье в парках, расположенных в 27 городских округах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:59

2024-09-20T11:59

2024-09-20T11:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

полис омс

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут снова проверить свое здоровье в парках, расположенных в 27 городских округах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Московской области продолжается проведение акции "Проверь свое здоровье в парке". Так, в грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае отклонений пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале госуслуг в разделе "Здоровье".

https://ria.ru/20240919/tuberkulez-1973626590.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, полис омс