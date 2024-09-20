https://ria.ru/20240920/podmoskove-1973793565.html
Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье в эти выходные
Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье в эти выходные - РИА Новости, 20.09.2024
Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье в эти выходные
Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут снова проверить свое здоровье в парках, расположенных в 27 городских округах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:59
2024-09-20T11:59
2024-09-20T11:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
полис омс
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут снова проверить свое здоровье в парках, расположенных в 27 городских округах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Московской области продолжается проведение акции "Проверь свое здоровье в парке". Так, в грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае отклонений пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале госуслуг в разделе "Здоровье".
https://ria.ru/20240919/tuberkulez-1973626590.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, полис омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, полис ОМС