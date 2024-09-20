https://ria.ru/20240920/podmoskove-1973789987.html
Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей
Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей - РИА Новости, 20.09.2024
Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей
Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:35
2024-09-20T11:35
2024-09-20T11:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7f2e672ff349d87568cb0165d25d23ab.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата "Лайт индастриал" являются более 1600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, на данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 миллиардов рублей. Зиновьева добавила, что на территории индустриальных парков суммарно создано 73 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20240918/podmoskovya-1973384768.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_45b62c11139a35ceecc4ee2add5a0c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата "Лайт индастриал" являются более 1600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, на данный момент фактический объем инвестиций
, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 миллиардов рублей.
Зиновьева добавила, что на территории индустриальных парков суммарно создано 73 тысячи рабочих мест.