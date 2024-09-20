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Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей - РИА Новости, 20.09.2024
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Новости Подмосковья
 
11:35 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/podmoskove-1973789987.html
Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей
Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей - РИА Новости, 20.09.2024
Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей
Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:35
2024-09-20T11:35
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата "Лайт индастриал" являются более 1600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, на данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 миллиардов рублей. Зиновьева добавила, что на территории индустриальных парков суммарно создано 73 тысячи рабочих мест.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата "Лайт индастриал" являются более 1600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, на данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 миллиардов рублей.
Зиновьева добавила, что на территории индустриальных парков суммарно создано 73 тысячи рабочих мест.
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