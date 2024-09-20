https://ria.ru/20240920/podmoskove-1973789987.html

Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей

Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей - РИА Новости, 20.09.2024

Резиденты промплощадок Подмосковья вложили в проекты 830 млрд рублей

Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:35

2024-09-20T11:35

2024-09-20T11:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Резиденты индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов Подмосковья вложили в свои проекты 830 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата "Лайт индастриал" являются более 1600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 миллиардов рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, на данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 миллиардов рублей. Зиновьева добавила, что на территории индустриальных парков суммарно создано 73 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20240918/podmoskovya-1973384768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)