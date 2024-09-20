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Врач предупредила о вреде безалкогольного пива - РИА Новости, 20.09.2024
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03:34 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html
Врач предупредила о вреде безалкогольного пива
Врач предупредила о вреде безалкогольного пива - РИА Новости, 20.09.2024
Врач предупредила о вреде безалкогольного пива
Потребление более двух - трёх банок безалкогольного пива в день может привести к нарушениям углеводного обмена и возникновению сахарного диабета, рассказала РИА РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:34
2024-09-20T03:34
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потребление более двух - трёх банок безалкогольного пива в день может привести к нарушениям углеводного обмена и возникновению сахарного диабета, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. "Явный вред такой напиток несет для поджелудочной железы, потому что безалкогольное пиво является очень калорийным продуктом, и чрезмерное его потребление, более двух - трёх банок, приводит к резкому скачку инсулина. А подобные состояния на постоянной основе, то есть если человек употребляет безалкогольное пиво более двух - трёх банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем сахарный диабет", - сказала Тен. Также врач предупредила, что даже в безалкогольном пиве содержится до 1% алкоголя. И так как одна выпитая банка не несет такого эффекта, как банка алкогольного пива, человеку, как правило, сложно бывает контролировать количество употребляемого напитка, что и приводит к излишнему потреблению.
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общество
Общество
Врач предупредила о вреде безалкогольного пива

Врач Тен: употребление безалкогольного пива может вызвать сахарный диабет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потребление более двух - трёх банок безалкогольного пива в день может привести к нарушениям углеводного обмена и возникновению сахарного диабета, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
"Явный вред такой напиток несет для поджелудочной железы, потому что безалкогольное пиво является очень калорийным продуктом, и чрезмерное его потребление, более двух - трёх банок, приводит к резкому скачку инсулина. А подобные состояния на постоянной основе, то есть если человек употребляет безалкогольное пиво более двух - трёх банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем сахарный диабет", - сказала Тен.
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Также врач предупредила, что даже в безалкогольном пиве содержится до 1% алкоголя. И так как одна выпитая банка не несет такого эффекта, как банка алкогольного пива, человеку, как правило, сложно бывает контролировать количество употребляемого напитка, что и приводит к излишнему потреблению.
 
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