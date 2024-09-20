https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html

Врач предупредила о вреде безалкогольного пива

Врач предупредила о вреде безалкогольного пива - РИА Новости, 20.09.2024

Врач предупредила о вреде безалкогольного пива

Потребление более двух - трёх банок безалкогольного пива в день может привести к нарушениям углеводного обмена и возникновению сахарного диабета, рассказала РИА РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:34

2024-09-20T03:34

2024-09-20T03:34

общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потребление более двух - трёх банок безалкогольного пива в день может привести к нарушениям углеводного обмена и возникновению сахарного диабета, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. "Явный вред такой напиток несет для поджелудочной железы, потому что безалкогольное пиво является очень калорийным продуктом, и чрезмерное его потребление, более двух - трёх банок, приводит к резкому скачку инсулина. А подобные состояния на постоянной основе, то есть если человек употребляет безалкогольное пиво более двух - трёх банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем сахарный диабет", - сказала Тен. Также врач предупредила, что даже в безалкогольном пиве содержится до 1% алкоголя. И так как одна выпитая банка не несет такого эффекта, как банка алкогольного пива, человеку, как правило, сложно бывает контролировать количество употребляемого напитка, что и приводит к излишнему потреблению.

https://ria.ru/20240817/kostroma-1966774638.html

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общество