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Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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14:30 20.09.2024 (обновлено: 14:55 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/pirotekhniki-1973835402.html
Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области
Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области
Пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:30
2024-09-20T14:55
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
курская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."За неделю пиротехники МЧС России проводили работы в четырех муниципальных образованиях Курской области, ими обнаружены и обезврежены 84 взрывоопасных предмета. За весь период саперы обследовали 30 гектаров, при этом удалось обезвредить 567 взрывоопасных предметов. Также пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, курская область
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Курская область
Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области

МЧС: пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области

© Фото : Владимир Зайцев/TelegramПоследствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Владимир Зайцев/Telegram
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"За неделю пиротехники МЧС России проводили работы в четырех муниципальных образованиях Курской области, ими обнаружены и обезврежены 84 взрывоопасных предмета. За весь период саперы обследовали 30 гектаров, при этом удалось обезвредить 567 взрывоопасных предметов. Также пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах", - говорится в сообщении.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКурская область
 
 
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