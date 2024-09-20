https://ria.ru/20240920/pirotekhniki-1973835402.html

Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области

Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

Пиротехники начали обследование освобождаемой территории в Курской области

Пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:30

2024-09-20T14:30

2024-09-20T14:55

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

курская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."За неделю пиротехники МЧС России проводили работы в четырех муниципальных образованиях Курской области, ими обнаружены и обезврежены 84 взрывоопасных предмета. За весь период саперы обследовали 30 гектаров, при этом удалось обезвредить 567 взрывоопасных предметов. Также пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240920/evakuatsiya-1973834110.html

россия

курская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, курская область