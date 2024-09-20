https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973811234.html

Песков: взрывы в Ливане представляют интерес для российских спецслужб

Песков: взрывы в Ливане представляют интерес для российских спецслужб - РИА Новости, 20.09.2024

Песков: взрывы в Ливане представляют интерес для российских спецслужб

Взрывы мобильных устройств в Ливане являются темой "живого интереса" спецслужб РФ, работа будет вестись, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:10

2024-09-20T13:10

2024-09-20T13:10

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы мобильных устройств в Ливане являются темой "живого интереса" спецслужб РФ, работа будет вестись, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы данные, что США могли знать об атаке с использованием средств связи в Ливане. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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в мире, здоровье - общество, ливан, россия, израиль, дмитрий песков, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане