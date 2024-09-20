https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами

Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами - РИА Новости, 20.09.2024

Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы до ввоза в страну и сдетонировали после получения электронного письма, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:55

2024-09-20T02:55

2024-09-20T05:42

ливан

израиль

россия

мария захарова

хезболла

оон

центральное разведывательное управление (цру)

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы до ввоза в страну и сдетонировали после получения электронного письма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо постпредства Ливана в ООН."Предварительные расследования показали, что ставшие целью устройства были профессионально заминированы перед тем, как прибыли в Ливан, и сдетонировали после отправки электронных писем на эти устройства", — приводит агентство слова из документа, оказавшегося в его распоряжении.Ранее газета New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973739673.html

https://ria.ru/20240920/abc-1973738451.html

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ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, оон, центральное разведывательное управление (цру), детонация сотен пейджеров в ливане, в мире