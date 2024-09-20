Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами
Постпредство Ливана в ООН: пейджеры были заминированы до попадания в страну
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы до ввоза в страну и сдетонировали после получения электронного письма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо постпредства Ливана в ООН.
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"Предварительные расследования показали, что ставшие целью устройства были профессионально заминированы перед тем, как прибыли в Ливан, и сдетонировали после отправки электронных писем на эти устройства", — приводит агентство слова из документа, оказавшегося в его распоряжении.
Ранее газета New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.