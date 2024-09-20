https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973739673.html

СМИ: владелец фирмы, причастной к сделке с ливанскими пейджерами, исчез

СМИ: владелец фирмы, причастной к сделке с ливанскими пейджерами, исчез - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: владелец фирмы, причастной к сделке с ливанскими пейджерами, исчез

Норвежский гражданин, владеющий компанией, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов, пишет британская... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:00

2024-09-20T01:00

2024-09-20T01:00

ливан

норвегия

израиль

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Норвежский гражданин, владеющий компанией, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов, пишет британская газета Daily Mail. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны. Сообщалось, что в сделке также участвовала болгарская компания Norta Global Ltd. По данным издания, владельцем компании Norta Global числится 39-летний норвежец индийского происхождения Ринсон Йоси (Rinson Jose). Как предполагается, Йоси уехал в заранее запланированную деловую поездку во вторник. Однако руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST с тех пор не смогло с ним связаться и в среду вечером обратилось в службу безопасности Норвегии, отмечает газета. Полиция Осло на следующий день объявила, что "начала предварительное расследование в связи с появившейся информацией". Как отмечается, пока нет никаких оснований полагать, что гражданин Норвегии был каким-либо образом осведомлен о тайной операции по закладке в пейджеры взрывчатки. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/abc-1973738451.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973691080.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, норвегия, израиль, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире