СМИ: владелец фирмы, причастной к сделке с ливанскими пейджерами, исчез
Daily Mail: причастный к ливанским пейджерам владелец фирмы исчез после взрывов
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Норвежский гражданин, владеющий компанией, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов, пишет британская газета Daily Mail.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны. Сообщалось, что в сделке также участвовала болгарская компания Norta Global Ltd.
По данным издания, владельцем компании Norta Global числится 39-летний норвежец индийского происхождения Ринсон Йоси (Rinson Jose).
Как предполагается, Йоси уехал в заранее запланированную деловую поездку во вторник. Однако руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST с тех пор не смогло с ним связаться и в среду вечером обратилось в службу безопасности Норвегии, отмечает газета.
Полиция Осло на следующий день объявила, что "начала предварительное расследование в связи с появившейся информацией".
Как отмечается, пока нет никаких оснований полагать, что гражданин Норвегии был каким-либо образом осведомлен о тайной операции по закладке в пейджеры взрывчатки.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.