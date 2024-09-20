Рейтинг@Mail.ru
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 20.09.2024 (обновлено: 10:28 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/peydzher-1973774910.html
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков - РИА Новости, 20.09.2024
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков
Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:24
2024-09-20T10:28
в мире
ливан
москва
россия
сергей рябков
хезболла
мария захарова
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973221581_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_d4c1936f394be6c21439476cddf5d408.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков“Наши структуры, в том числе департамент ситуационно-кризисный центр, эффективно функционирующий в МИД, постоянно оценивают риски, связанные с обстановкой во всех странах пребывания наших загранучреждений. Конечно, беспрецедентные события, которые произошли в Ливане в последние дни, изучаются и анализируются весьма тщательно”, - сказал Рябков.“Когда принимаются решения с рекомендациями не посещать страну, либо эвакуировать тот или иной персонал, всегда это делается открыто, своевременно. На данный момент, как я понимаю, таких предупреждений нет. Мы продолжаем тщательно отслеживать происходящее”, - заявил он журналистам.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html
https://ria.ru/20240919/volodin-1973555808.html
ливан
москва
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973221581_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_8d270a5f614f9a86d91c9059a1fec839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, москва, россия, сергей рябков, хезболла, мария захарова, израиль
В мире, Ливан, Москва, Россия, Сергей Рябков, Хезболла, Мария Захарова, Израиль
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет

© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
“Наши структуры, в том числе департамент ситуационно-кризисный центр, эффективно функционирующий в МИД, постоянно оценивают риски, связанные с обстановкой во всех странах пребывания наших загранучреждений. Конечно, беспрецедентные события, которые произошли в Ливане в последние дни, изучаются и анализируются весьма тщательно”, - сказал Рябков.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами
02:55
“Когда принимаются решения с рекомендациями не посещать страну, либо эвакуировать тот или иной персонал, всегда это делается открыто, своевременно. На данный момент, как я понимаю, таких предупреждений нет. Мы продолжаем тщательно отслеживать происходящее”, - заявил он журналистам.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане
Вчера, 08:31
 
В миреЛиванМоскваРоссияСергей РябковХезболлаМария ЗахароваИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала