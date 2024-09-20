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Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков - РИА Новости, 20.09.2024
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков
Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:24
2024-09-20T10:24
2024-09-20T10:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков“Наши структуры, в том числе департамент ситуационно-кризисный центр, эффективно функционирующий в МИД, постоянно оценивают риски, связанные с обстановкой во всех странах пребывания наших загранучреждений. Конечно, беспрецедентные события, которые произошли в Ливане в последние дни, изучаются и анализируются весьма тщательно”, - сказал Рябков.“Когда принимаются решения с рекомендациями не посещать страну, либо эвакуировать тот или иной персонал, всегда это делается открыто, своевременно. На данный момент, как я понимаю, таких предупреждений нет. Мы продолжаем тщательно отслеживать происходящее”, - заявил он журналистам.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html
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в мире, ливан, москва, россия, сергей рябков, хезболла, мария захарова, израиль
В мире, Ливан, Москва, Россия, Сергей Рябков, Хезболла, Мария Захарова, Израиль
Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
“Наши структуры, в том числе департамент ситуационно-кризисный центр, эффективно функционирующий в МИД, постоянно оценивают риски, связанные с обстановкой во всех странах пребывания наших загранучреждений. Конечно, беспрецедентные события, которые произошли в Ливане в последние дни, изучаются и анализируются весьма тщательно”, - сказал Рябков.
“Когда принимаются решения с рекомендациями не посещать страну, либо эвакуировать тот или иной персонал, всегда это делается открыто, своевременно. На данный момент, как я понимаю, таких предупреждений нет. Мы продолжаем тщательно отслеживать происходящее”, - заявил он журналистам.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах
" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль
. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.