https://ria.ru/20240920/peydzher-1973774910.html

Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков

Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков - РИА Новости, 20.09.2024

Речи об эвакуации российского дипперсонала из Ливана нет, заявил Рябков

Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:24

2024-09-20T10:24

2024-09-20T10:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Москва тщательно изучает ситуацию в Ливане, но речи об эвакуации российского дипперсонала из страны нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков“Наши структуры, в том числе департамент ситуационно-кризисный центр, эффективно функционирующий в МИД, постоянно оценивают риски, связанные с обстановкой во всех странах пребывания наших загранучреждений. Конечно, беспрецедентные события, которые произошли в Ливане в последние дни, изучаются и анализируются весьма тщательно”, - сказал Рябков.“Когда принимаются решения с рекомендациями не посещать страну, либо эвакуировать тот или иной персонал, всегда это делается открыто, своевременно. На данный момент, как я понимаю, таких предупреждений нет. Мы продолжаем тщательно отслеживать происходящее”, - заявил он журналистам.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

https://ria.ru/20240919/volodin-1973555808.html

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