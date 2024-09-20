В Болгарии опровергли участие в поставках взорвавшихся в Ливане пейджеров
В Софии опровергли причастность к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров
© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госагентство нацбезопасности Болгарии заявило, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры не экспортировали, не импортировали и не производили в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Ранее венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщил, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd., а венгерская BAC Consulting Kft. выступала лишь посредником. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров.
"В результате проверок, проведенных Государственным агентством национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел и национальным таможенным управлением, было неопровержимо установлено, что устройства связи, аналогичные тем, которые были взорваны в Ливане... 17 сентября 2024 года, не импортировались, не экспортировались и не производились в Болгарии", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-релиз Госагентства.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.