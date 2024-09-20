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В Болгарии опровергли участие в поставках взорвавшихся в Ливане пейджеров - РИА Новости, 20.09.2024
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10:18 20.09.2024 (обновлено: 10:45 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/peydzher-1973773076.html
В Болгарии опровергли участие в поставках взорвавшихся в Ливане пейджеров
В Болгарии опровергли участие в поставках взорвавшихся в Ливане пейджеров - РИА Новости, 20.09.2024
В Болгарии опровергли участие в поставках взорвавшихся в Ливане пейджеров
Госагентство нацбезопасности Болгарии заявило, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры не экспортировали, не импортировали и не производили в Болгарии, передает... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:18
2024-09-20T10:45
в мире
ливан
болгария
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
израиль
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госагентство нацбезопасности Болгарии заявило, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры не экспортировали, не импортировали и не производили в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).Ранее венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщил, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd., а венгерская BAC Consulting Kft. выступала лишь посредником. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров."В результате проверок, проведенных Государственным агентством национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел и национальным таможенным управлением, было неопровержимо установлено, что устройства связи, аналогичные тем, которые были взорваны в Ливане... 17 сентября 2024 года, не импортировались, не экспортировались и не производились в Болгарии", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-релиз Госагентства.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html
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в мире, ливан, болгария, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль
В мире, Ливан, Болгария, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль
В Болгарии опровергли участие в поставках взорвавшихся в Ливане пейджеров

В Софии опровергли причастность к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров

© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госагентство нацбезопасности Болгарии заявило, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры не экспортировали, не импортировали и не производили в Болгарии, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Ранее венгерский портал Telex со ссылкой на источники сообщил, что доставку партии взорвавшихся в Ливане пейджеров осуществляла болгарская компания Norta Global Ltd., а венгерская BAC Consulting Kft. выступала лишь посредником. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии опровергло сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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"В результате проверок, проведенных Государственным агентством национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел и национальным таможенным управлением, было неопровержимо установлено, что устройства связи, аналогичные тем, которые были взорваны в Ливане... 17 сентября 2024 года, не импортировались, не экспортировались и не производились в Болгарии", - говорится в публикации со ссылкой на пресс-релиз Госагентства.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванБолгарияМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеИзраиль
 
 
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