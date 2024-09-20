https://ria.ru/20240920/peskov-1973811991.html

Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами

Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами - РИА Новости, 20.09.2024

Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами

Контактов Москвы с ближневосточными странами на фоне взрывов мобильных устройств в Ливане пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:13

2024-09-20T13:13

2024-09-20T13:13

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ливан

москва

россия

дмитрий песков

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Контактов Москвы с ближневосточными странами на фоне взрывов мобильных устройств в Ливане пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока никаких обсуждений не было, как вы знаете", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли у Москвы обсуждения произошедших взрывов в Ливане с региональными игроками. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

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в мире, ливан, москва, россия, дмитрий песков, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане