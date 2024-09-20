Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/peskov-1973811991.html
Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами
Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами - РИА Новости, 20.09.2024
Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами
Контактов Москвы с ближневосточными странами на фоне взрывов мобильных устройств в Ливане пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:13
2024-09-20T13:13
в мире
ливан
москва
россия
дмитрий песков
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Контактов Москвы с ближневосточными странами на фоне взрывов мобильных устройств в Ливане пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока никаких обсуждений не было, как вы знаете", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли у Москвы обсуждения произошедших взрывов в Ливане с региональными игроками. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/livan-1973791185.html
ливан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, москва, россия, дмитрий песков, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Песков заявил об отсутствии контактов с ближневосточными странами

Песков: контактов с ближневосточными странами на фоне взрывов в Ливане не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Контактов Москвы с ближневосточными странами на фоне взрывов мобильных устройств в Ливане пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока никаких обсуждений не было, как вы знаете", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли у Москвы обсуждения произошедших взрывов в Ливане с региональными игроками.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР
Вчера, 11:42
 
В миреЛиванМоскваРоссияДмитрий ПесковМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала