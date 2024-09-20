https://ria.ru/20240920/peskov-1973811560.html

Песков рассказал о поддержке регионов в зоне СВО

Песков рассказал о поддержке регионов в зоне СВО - РИА Новости, 20.09.2024

Песков рассказал о поддержке регионов в зоне СВО

Многие регионы России оказывают поддержку и формируют свои подразделения в зоне СВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:11

2024-09-20T13:11

2024-09-20T13:11

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Многие регионы России оказывают поддержку и формируют свои подразделения в зоне СВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к помощи российских регионов, в том числе Приморья, подразделениям в зоне СВО.

https://ria.ru/20240920/kreml-1973811683.html

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россия, дмитрий песков