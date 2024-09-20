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Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО - РИА Новости, 20.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:20 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/perekhod-1973906506.html
Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО
Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО - РИА Новости, 20.09.2024
Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО
Проекционную подсветку установили на 100 пешеходных переходах в Московской области, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:20
2024-09-20T18:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Проекционную подсветку установили на 100 пешеходных переходах в Московской области, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность. Об этом сообщил 360.ru."На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой – разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях", – сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.По его словам, больше всего работ провели в Долгопрудном, Люберцах, Котельниках, Красногорске и Пушкино. Переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений, уделили особое внимание. В городском округе Люберцы оборудовали девять таких переходов, в Красногорске и Котельниках – шесть, в Долгопрудном – пять.В регионе внедряют умные переходы и устанавливают проекционную подсветку на пешеходных переходах с 2019 года в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПроекционная подсветка на пешеходном переходе
Проекционная подсветка на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Проекционную подсветку установили на 100 пешеходных переходах в Московской области, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность. Об этом сообщил 360.ru.
«
"На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой – разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях", – сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, больше всего работ провели в Долгопрудном, Люберцах, Котельниках, Красногорске и Пушкино. Переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений, уделили особое внимание. В городском округе Люберцы оборудовали девять таких переходов, в Красногорске и Котельниках – шесть, в Долгопрудном – пять.
В регионе внедряют умные переходы и устанавливают проекционную подсветку на пешеходных переходах с 2019 года в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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