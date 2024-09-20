https://ria.ru/20240920/perekhod-1973906506.html

Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО

Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО - РИА Новости, 20.09.2024

Проекционной подсветкой оснастили еще 100 пешеходных переходов в МО

Проекционную подсветку установили на 100 пешеходных переходах в Московской области, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:20

2024-09-20T18:20

2024-09-20T18:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Проекционную подсветку установили на 100 пешеходных переходах в Московской области, чтобы повысить безопасность и снизить аварийность. Об этом сообщил 360.ru."На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой – разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях", – сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.По его словам, больше всего работ провели в Долгопрудном, Люберцах, Котельниках, Красногорске и Пушкино. Переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений, уделили особое внимание. В городском округе Люберцы оборудовали девять таких переходов, в Красногорске и Котельниках – шесть, в Долгопрудном – пять.В регионе внедряют умные переходы и устанавливают проекционную подсветку на пешеходных переходах с 2019 года в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)