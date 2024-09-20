https://ria.ru/20240920/patriarkh-1973881125.html

Патриарх Кирилл прибыл в Салехард

Патриарх Кирилл прибыл в Салехард - РИА Новости, 20.09.2024

Патриарх Кирилл прибыл в Салехард

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в город Салехард Тюменской области с первосвятительским визитом, сообщается на сайте Русской... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:54

2024-09-20T16:54

2024-09-20T16:54

религия

салехард

тюменская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в город Салехард Тюменской области с первосвятительским визитом, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) "Святейший Патриарх Кирилл 21 сентября совершит чин великого освящения Преображенского кафедрального собора г. Салехарда и Божественную литургию в новоосвященном соборе, - сообщили в РПЦ.

https://ria.ru/20240919/polsha-1973719123.html

салехард

тюменская область

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салехард, тюменская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь