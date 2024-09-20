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Патриарх Кирилл прибыл в Салехард - РИА Новости, 20.09.2024
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Религия
 
16:54 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/patriarkh-1973881125.html
Патриарх Кирилл прибыл в Салехард
Патриарх Кирилл прибыл в Салехард - РИА Новости, 20.09.2024
Патриарх Кирилл прибыл в Салехард
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в город Салехард Тюменской области с первосвятительским визитом, сообщается на сайте Русской... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:54
2024-09-20T16:54
религия
салехард
тюменская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в город Салехард Тюменской области с первосвятительским визитом, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) "Святейший Патриарх Кирилл 21 сентября совершит чин великого освящения Преображенского кафедрального собора г. Салехарда и Божественную литургию в новоосвященном соборе, - сообщили в РПЦ.
https://ria.ru/20240919/polsha-1973719123.html
салехард
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салехард, тюменская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Салехард, Тюменская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл прибыл в Салехард

Патриарх Кирилл прибыл в Салехард с первосвятительским визитом

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в город Салехард Тюменской области с первосвятительским визитом, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ)
"Святейший Патриарх Кирилл 21 сентября совершит чин великого освящения Преображенского кафедрального собора г. Салехарда и Божественную литургию в новоосвященном соборе, - сообщили в РПЦ.
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за наводнения в Польше
19 сентября, 20:13
 
РелигияСалехардТюменская областьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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