https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html
Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США
Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США - РИА Новости, 20.09.2024
Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком заявил о динамичном развитии... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:56
2024-09-20T18:56
2024-09-20T19:09
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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком заявил о динамичном развитии армяно-американских отношений. "Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ. Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ, в том числе по усовершенствованию инфраструктуры", - сообщает пресс-служба армянского правительства. Отмечается, что Хак заявил о готовности американской стороны продолжать содействие в продвижении демократических реформ в Армении и отметил, что на это нацелено увеличение объемов финансирования Агентства США по международному развитию. "В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с обсуждением мирного договора между Арменией и Азербайджаном, проектом армянского правительства "Перекресток мира". В этом контексте Пашинян изложил принципиальные подходы армянской стороны, подчеркнув, что Армения привержена мирной повестке и обеспечению стабильности в регионе", - сообщили в пресс-службе.
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в мире, армения, никол пашинян, сша, ереван
В мире, Армения, Никол Пашинян, США, Ереван
Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США
Пашинян заявил о развитии отношений с США и важности поддержки Вашингтона
ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком заявил о динамичном развитии армяно-американских отношений.
"Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ. Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ, в том числе по усовершенствованию инфраструктуры", - сообщает пресс-служба армянского правительства.
Отмечается, что Хак заявил о готовности американской стороны продолжать содействие в продвижении демократических реформ в Армении и отметил, что на это нацелено увеличение объемов финансирования Агентства США по международному развитию.
"В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с обсуждением мирного договора между Арменией и Азербайджаном
, проектом армянского правительства "Перекресток мира". В этом контексте Пашинян изложил принципиальные подходы армянской стороны, подчеркнув, что Армения привержена мирной повестке и обеспечению стабильности в регионе", - сообщили в пресс-службе.