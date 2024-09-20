https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html

Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США

Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США - РИА Новости, 20.09.2024

Пашинян рассказал о развитии отношений Армении и США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком заявил о динамичном развитии... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:56

2024-09-20T18:56

2024-09-20T19:09

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ЕРЕВАН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком заявил о динамичном развитии армяно-американских отношений. "Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ. Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ, в том числе по усовершенствованию инфраструктуры", - сообщает пресс-служба армянского правительства. Отмечается, что Хак заявил о готовности американской стороны продолжать содействие в продвижении демократических реформ в Армении и отметил, что на это нацелено увеличение объемов финансирования Агентства США по международному развитию. "В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с обсуждением мирного договора между Арменией и Азербайджаном, проектом армянского правительства "Перекресток мира". В этом контексте Пашинян изложил принципиальные подходы армянской стороны, подчеркнув, что Армения привержена мирной повестке и обеспечению стабильности в регионе", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240913/armeniya-1972403983.html

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в мире, армения, никол пашинян, сша, ереван