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Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК - РИА Новости, 20.09.2024
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Нижегородская область
 
20:38 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/parlament-1973925385.html
Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК
Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК - РИА Новости, 20.09.2024
Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК
Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:38
2024-09-20T20:38
нижегородская область
россия
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_b992fce50d01a3eb638a08a78622c8ae.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Меры по модернизации сельского хозяйства стали одной из главных тем обсуждения на заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое прошло в пятницу в Кирове. "Накануне на встрече с местными аграриями координатор Ассоциации Люлин обсудил актуальные проблемы отрасли и пригласил их к участию в работе законодателей. Впервые у сельхозпроизводителей была возможность напрямую высказать свои предложения по модернизации работы комплекса АПК", - сообщает пресс-служба нижегородского парламента. Важным направлением обсуждения стало кадровое обеспечение отрасли АПК. Сокращение дефицита квалифицированных специалистов за последние годы стало одной из ключевых задач отрасли. В регионах ПФО в сельхозпроизводстве открыты более 14 тысяч вакансий. Нужны механизаторы, трактористы-машинисты, водители, агрономы, зоотехники. "Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК. Нужно наращивать финансирование научной деятельности в сельском хозяйстве. По итогам обсуждения направим наши рекомендации Минобрнауки РФ. Мы также считаем необходимым активизировать работу по обновлению парков сельхозтехники и лабораторного оборудования в подведомственных научных и образовательных организациях. При этом должна быть госпрограмма по развитию импортозамещения, чтобы все запчасти можно было производить у нас. Это решило бы множество проблем со сбоями в работе техники или оборудования", - приводятся в сообщении слова Люлина. Также одним из основных вопросов повестки заседания стали меры господдержки семей с детьми в регионах ПФО. "Учитывая текущие социально-экономические вызовы, Ассоциация считает необходимым совершенствование системы поддержки для повышения её эффективности. В частности, предлагается закрепить право одного из родителей (опекунов) на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц", - отмечается в сообщении. Было предложено отменить правило однократности бесплатного предоставления земли в собственность в случае двукратного и более увеличения количества детей в семье, а также исключить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка из расчета среднедушевого дохода семьи при предоставлении помощи на основании соцконтракта. "Необходимо обеспечивать жильем семьи с детьми-инвалидами за счет средств федерального бюджета и установить право детей-инвалидов на получение двух пенсий: пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Интеграция лучших практик на уровне страны позволит значительно улучшить условия жизни и поддержки молодых семей с детьми", - подчеркивается в сообщении. Как отметил Люлин, "понятие "многодетная семья" не должно по умолчанию ассоциироваться со словом "нуждающийся", от этого определения нужно уходить". Он добавил, что принятые по итогам обсуждения предложения по поддержке молодых и многодетных семей будут направлены в Госдуму и правительство России. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил координатору Ассоциации законодателей ПФО, председателю законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину Почетную грамоту президента России "за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
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россия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Россия, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Меры по модернизации сельского хозяйства стали одной из главных тем обсуждения на заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое прошло в пятницу в Кирове.
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"Накануне на встрече с местными аграриями координатор Ассоциации Люлин обсудил актуальные проблемы отрасли и пригласил их к участию в работе законодателей. Впервые у сельхозпроизводителей была возможность напрямую высказать свои предложения по модернизации работы комплекса АПК", - сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
Важным направлением обсуждения стало кадровое обеспечение отрасли АПК. Сокращение дефицита квалифицированных специалистов за последние годы стало одной из ключевых задач отрасли. В регионах ПФО в сельхозпроизводстве открыты более 14 тысяч вакансий. Нужны механизаторы, трактористы-машинисты, водители, агрономы, зоотехники.
"Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК. Нужно наращивать финансирование научной деятельности в сельском хозяйстве. По итогам обсуждения направим наши рекомендации Минобрнауки РФ. Мы также считаем необходимым активизировать работу по обновлению парков сельхозтехники и лабораторного оборудования в подведомственных научных и образовательных организациях. При этом должна быть госпрограмма по развитию импортозамещения, чтобы все запчасти можно было производить у нас. Это решило бы множество проблем со сбоями в работе техники или оборудования", - приводятся в сообщении слова Люлина.
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Также одним из основных вопросов повестки заседания стали меры господдержки семей с детьми в регионах ПФО. "Учитывая текущие социально-экономические вызовы, Ассоциация считает необходимым совершенствование системы поддержки для повышения её эффективности. В частности, предлагается закрепить право одного из родителей (опекунов) на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц", - отмечается в сообщении.
Было предложено отменить правило однократности бесплатного предоставления земли в собственность в случае двукратного и более увеличения количества детей в семье, а также исключить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка из расчета среднедушевого дохода семьи при предоставлении помощи на основании соцконтракта.
"Необходимо обеспечивать жильем семьи с детьми-инвалидами за счет средств федерального бюджета и установить право детей-инвалидов на получение двух пенсий: пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Интеграция лучших практик на уровне страны позволит значительно улучшить условия жизни и поддержки молодых семей с детьми", - подчеркивается в сообщении.
Как отметил Люлин, "понятие "многодетная семья" не должно по умолчанию ассоциироваться со словом "нуждающийся", от этого определения нужно уходить". Он добавил, что принятые по итогам обсуждения предложения по поддержке молодых и многодетных семей будут направлены в Госдуму и правительство России.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил координатору Ассоциации законодателей ПФО, председателю законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину Почетную грамоту президента России "за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
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