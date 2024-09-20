https://ria.ru/20240920/parlament-1973925385.html

Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК

Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК - РИА Новости, 20.09.2024

Спикер нижегородского парламента призвал внедрять лучшие практики в АПК

Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:38

2024-09-20T20:38

2024-09-20T20:38

нижегородская область

россия

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Меры по модернизации сельского хозяйства стали одной из главных тем обсуждения на заседании Ассоциации законодательных органов регионов Приволжского федерального округа, которое прошло в пятницу в Кирове. "Накануне на встрече с местными аграриями координатор Ассоциации Люлин обсудил актуальные проблемы отрасли и пригласил их к участию в работе законодателей. Впервые у сельхозпроизводителей была возможность напрямую высказать свои предложения по модернизации работы комплекса АПК", - сообщает пресс-служба нижегородского парламента. Важным направлением обсуждения стало кадровое обеспечение отрасли АПК. Сокращение дефицита квалифицированных специалистов за последние годы стало одной из ключевых задач отрасли. В регионах ПФО в сельхозпроизводстве открыты более 14 тысяч вакансий. Нужны механизаторы, трактористы-машинисты, водители, агрономы, зоотехники. "Регионы должны находиться в постоянном взаимодействии по вопросам внедрения лучших практик в АПК. Нужно наращивать финансирование научной деятельности в сельском хозяйстве. По итогам обсуждения направим наши рекомендации Минобрнауки РФ. Мы также считаем необходимым активизировать работу по обновлению парков сельхозтехники и лабораторного оборудования в подведомственных научных и образовательных организациях. При этом должна быть госпрограмма по развитию импортозамещения, чтобы все запчасти можно было производить у нас. Это решило бы множество проблем со сбоями в работе техники или оборудования", - приводятся в сообщении слова Люлина. Также одним из основных вопросов повестки заседания стали меры господдержки семей с детьми в регионах ПФО. "Учитывая текущие социально-экономические вызовы, Ассоциация считает необходимым совершенствование системы поддержки для повышения её эффективности. В частности, предлагается закрепить право одного из родителей (опекунов) на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц", - отмечается в сообщении. Было предложено отменить правило однократности бесплатного предоставления земли в собственность в случае двукратного и более увеличения количества детей в семье, а также исключить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка из расчета среднедушевого дохода семьи при предоставлении помощи на основании соцконтракта. "Необходимо обеспечивать жильем семьи с детьми-инвалидами за счет средств федерального бюджета и установить право детей-инвалидов на получение двух пенсий: пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. Интеграция лучших практик на уровне страны позволит значительно улучшить условия жизни и поддержки молодых семей с детьми", - подчеркивается в сообщении. Как отметил Люлин, "понятие "многодетная семья" не должно по умолчанию ассоциироваться со словом "нуждающийся", от этого определения нужно уходить". Он добавил, что принятые по итогам обсуждения предложения по поддержке молодых и многодетных семей будут направлены в Госдуму и правительство России. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил координатору Ассоциации законодателей ПФО, председателю законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину Почетную грамоту президента России "за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

https://ria.ru/20240920/znak-1973794900.html

https://ria.ru/20240918/forum-1973412261.html

https://ria.ru/20240917/shkola-internat-1973273348.html

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россия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)