В Палестине заявили о готовности ООП взять ответственность за сектор Газа
Аль-Хаббаш: ООП готова взять ответственность за управление сектором Газа
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Организация освобождения Палестины (ООН) готова взять на себя ответственность за управление сектором Газа, рассказал РИА Новости советник президента Палестины и Главный судья страны Махмуд Аль-Хаббаш.
"ООП должна взять на себя ответственность за сектор Газа. Это естественно и законно. Мы также не отказывались от своих обязательств по отношению к сектору Газа на протяжении всех прошлых лет: Несмотря на то, что ХАМАС контролировало сектор Газа, мы были теми, кто предоставлял все услуги гражданам, включая образование, здравоохранение, водоснабжение, электричество, санитарию и т.д., все гражданские услуги, но мы предоставляем их и продолжаем предоставлять. Ответственность лежит на ООП, и она готова взять на себя, а точнее продолжать брать на себя эту ответственность", - сказал Аль-Хаббаш.
Собеседник агентства также отметил, что израильская оккупация западного берега мешает ООП провести ряд реформ, которые Соединённые Штаты и Израиль считают необходимыми для дальнейшего построения Палестинского государства.
"Что мешает развитию и реформам, так это оккупация, так как развитие и реформы невозможны при наличии поселений, кражи земель, эксплуатации ресурсов, и учитывая, что Израиль контролирует границы и более 60% территории Западного берега, это препятствует развитию. Это препятствует нормальному инвестированию в палестинские земли и ресурсы… мы не можем провести реформы в области безопасности, либо гражданские или административные реформы, так-как Израиль прекращает финансирование Палестинской администрации, удерживает средства Палестинской администрации и препятствует передаче средств", - добавил Аль-Хаббаш.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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