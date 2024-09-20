https://ria.ru/20240920/palestina-1973882317.html

В Палестине заявили о готовности ООП взять ответственность за сектор Газа

В Палестине заявили о готовности ООП взять ответственность за сектор Газа - РИА Новости, 20.09.2024

В Палестине заявили о готовности ООП взять ответственность за сектор Газа

Организация освобождения Палестины (ООН) готова взять на себя ответственность за управление сектором Газа, рассказал РИА Новости советник президента Палестины и РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:58

2024-09-20T16:58

2024-09-20T16:58

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Организация освобождения Палестины (ООН) готова взять на себя ответственность за управление сектором Газа, рассказал РИА Новости советник президента Палестины и Главный судья страны Махмуд Аль-Хаббаш. "ООП должна взять на себя ответственность за сектор Газа. Это естественно и законно. Мы также не отказывались от своих обязательств по отношению к сектору Газа на протяжении всех прошлых лет: Несмотря на то, что ХАМАС контролировало сектор Газа, мы были теми, кто предоставлял все услуги гражданам, включая образование, здравоохранение, водоснабжение, электричество, санитарию и т.д., все гражданские услуги, но мы предоставляем их и продолжаем предоставлять. Ответственность лежит на ООП, и она готова взять на себя, а точнее продолжать брать на себя эту ответственность", - сказал Аль-Хаббаш. Собеседник агентства также отметил, что израильская оккупация западного берега мешает ООП провести ряд реформ, которые Соединённые Штаты и Израиль считают необходимыми для дальнейшего построения Палестинского государства. "Что мешает развитию и реформам, так это оккупация, так как развитие и реформы невозможны при наличии поселений, кражи земель, эксплуатации ресурсов, и учитывая, что Израиль контролирует границы и более 60% территории Западного берега, это препятствует развитию. Это препятствует нормальному инвестированию в палестинские земли и ресурсы… мы не можем провести реформы в области безопасности, либо гражданские или административные реформы, так-как Израиль прекращает финансирование Палестинской администрации, удерживает средства Палестинской администрации и препятствует передаче средств", - добавил Аль-Хаббаш. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240915/zalozhniki-1972834455.html

https://ria.ru/20240916/lavrov-1972986861.html

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в мире, жкх, израиль, палестина, рафах (провинция), организация освобождения палестины, хамас, оон