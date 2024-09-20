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СМИ раскрыли детали встречи Байдена и Стармера - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/oruzhie-1973936254.html
СМИ раскрыли детали встречи Байдена и Стармера
СМИ раскрыли детали встречи Байдена и Стармера - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ раскрыли детали встречи Байдена и Стармера
Два проекта заявления были подготовлены для встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера 13 сентября, в одном из них говорилось о... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:12
2024-09-20T23:12
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
джо байден
кир стармер
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два проекта заявления были подготовлены для встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера 13 сентября, в одном из них говорилось о разрешении Киеву бить западными ракетами вглубь России, сообщает газета Times. На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия, не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Чиновники готовились разрешить... (Киеву наносить удары - ред.). Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, в одном из проектов говорилось о предоставлении Украине разрешения, а в другом, которое и было обнародовано, уточнялось, что окончательное решение принято не было. По словам одного из источников, высокопоставленные чиновники в администрации Байдена сосредоточены на "построении наследия" в преддверии президентских выборов и хотят быстрее принять решение по разрешению Киеву применять западное оружие. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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россия, киев, сша, джо байден, кир стармер, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Джо Байден, Кир Стармер, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ раскрыли детали встречи Байдена и Стармера

Times: США и Лондон хотели разрешить Киеву бить западным оружием вглубь РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два проекта заявления были подготовлены для встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера 13 сентября, в одном из них говорилось о разрешении Киеву бить западными ракетами вглубь России, сообщает газета Times.
На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия, не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
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"Чиновники готовились разрешить... (Киеву наносить удары - ред.). Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, в одном из проектов говорилось о предоставлении Украине разрешения, а в другом, которое и было обнародовано, уточнялось, что окончательное решение принято не было.
По словам одного из источников, высокопоставленные чиновники в администрации Байдена сосредоточены на "построении наследия" в преддверии президентских выборов и хотят быстрее принять решение по разрешению Киеву применять западное оружие.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАДжо БайденКир СтармерВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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