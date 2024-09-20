Пушков рассказал о применении нового страшного оружия
Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.
По мнению политика, среда обитания современных людей стремительно деградирует за счет усилий тех, кто создает все новые средства поражения для уничтожения себе подобных.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Газета The New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
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