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Пушков рассказал о применении нового страшного оружия - РИА Новости, 20.09.2024
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07:03 20.09.2024 (обновлено: 11:03 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/oruzhie-1973750867.html
Пушков рассказал о применении нового страшного оружия
Пушков рассказал о применении нового страшного оружия - РИА Новости, 20.09.2024
Пушков рассказал о применении нового страшного оружия
Массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:03
2024-09-20T11:03
в мире
ливан
алексей пушков
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.По мнению политика, среда обитания современных людей стремительно деградирует за счет усилий тех, кто создает все новые средства поражения для уничтожения себе подобных.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.Газета The New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, алексей пушков, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Алексей Пушков, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Пушков рассказал о применении нового страшного оружия

Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
Вчера, 08:00
По мнению политика, среда обитания современных людей стремительно деградирует за счет усилий тех, кто создает все новые средства поражения для уничтожения себе подобных.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Газета The New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Ужасающий прецедент". Сноуден проанализировал взрыв пейджеров в Ливане
18 сентября, 00:15
 
В миреЛиванАлексей ПушковДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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