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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в третий раз в Курской области в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:13
2024-09-20T12:13
2024-09-20T12:13
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в третий раз в Курской области в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 2.35 мск. Сигнал был отменён спустя 3 минуты в 2.38. Повторно сигнал был запущен ещё один раз. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области в третий раз за день объявили ракетную опасность