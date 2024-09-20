https://ria.ru/20240920/opasnost-1973762699.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.09.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:31
2024-09-20T09:31
2024-09-20T09:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409363_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_48903e6c17f4b847af8c52de5387a304.jpg
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409363_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fc92da1156a7e0a5be4332551e5c00ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность